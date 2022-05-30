Сотрудники отдела сохранения биоразнообразия, оцифровки и кадастра Управления по экологии и охране окружающей среды и ОВД Бахмальского района Джизакской области расследовали факт продажи волчат в социальных сетях, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

На продажу диких животных обратил внимание Telegram-канал Еkologuz, автор обнаружил, что некто Бахром в торговой группе предлагает двух волчат за 200 долларов.

Выяснилось, что жители Бахмальского района Т. Х. и Ж. М. поймали трех волчат и разместили в социальной сети объявления об их продаже.

В ходе оперативного мероприятия в багажнике автомобиля гражданина Х. Т. были обнаружены три волчонка, их изъяли в качестве вещественного доказательства.

Каждый из правонарушителей был оштрафован в соответствии с частью 1 статьи 90 (Нарушение правил охоты и рыболовства) Уголовного кодекса Узбекистана.

Сейчас за волчатами ухаживают экологи. Позже их выпустят в естественную среду обитания.