Сотрудники правоохранительных органов установили личность юноши, который выкинул кота из окна третьего этажа Республиканской специализированной музыкальной школы им. Р. Глиэра, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Им оказался 17-летний Х. О., учащийся этой музыкальной школы, расположенной в Алмазарском районе.

В отношении отца несовершеннолетнего был составлен протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию детей по статье 47 Кодекса об административной ответственности, наложен штраф.

С обоими была проведена профилактическая беседа, говорится в сообщении ГУВД. Информация о нарушении, совершённом подростком, передана в отдел по делам несовершеннолетних при хокимияте.

Сотрудники отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Алмазарского района выяснили, что видеозапись было снята на мобильный телефон и размещена в сети 16-летним Ш. А., который ранее завершил обучение в этой школе и сегодня является учащимся колледжа. С ним также провели беседу в присутствии его родителей.

Доследственная проверка по данному факту продолжается.