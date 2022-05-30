Более 100 служебных собак министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, обороны, Пограничных войск СГБ, Национальной гвардии и Государственного таможенного комитета (ГТК) приняли участие в выставке «Служебные собаки-2022», передаёт фотокорреспондент «Газеты.uz». Мероприятие состоялось 28 мая в столичном Парке Победы.





Выставка организована Национальным кинологическим центром ГТК и Международной полицейской ассоциацией Узбекистана совместно с Кинологической федерацией Узбекистана для развития кинологии в стране.

«За прошедшие годы Национальный кинологический центр подготовил более 6000 кинологов и собак для службы в ГТК и других структурах», — говорится в пресс-релизе.





В 2008 году Всемирная таможенная организация присвоила ведомству статус регионального кинологического центра. Национальный центр кинологии и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) разработали программу международного сотрудничества. За эти годы организовано 15 региональных учебных курсов, где подготовлено 182 кинолога и столько же собак из Афганистана, Армении, Ирана, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.





Основная цель выставки — оценка внешнего вида и родословной служебных собак, а также тесное сотрудничество и обмен опытом между кинологическими службами по разведению, обучению и уходу за служебными собаками.

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