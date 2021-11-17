Президент Узбекистана 15 ноября подписал закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». Документ опубликовало «Народное слово» и вступил в силу 16 ноября.

Под приватизацией земельного участка понимается отчуждение земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности, в собственность граждан или юридических лиц.

Объектами приватизации, согласно закону, являются:

земельные участки, предоставленные юридическим лицам, для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности;

земельные участки, предоставленные гражданам Республики Узбекистан для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома, а также предпринимательской и градостроительной деятельности;

земельные участки, на которых расположены подлежащие приватизации государственные объекты недвижимости (ранее это не разрешалось, отмечает Минюст);

свободные земельные участки.

В соответствии с документов, приватизации не подлежат земельные участки:

на которых расположены месторождения полезных ископаемых, объекты государственной собственности, не подлежащие приватизации в соответствии с законодательством;

входящие в состав земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также земли лесного и водного фондов, защитных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, общего пользования городов и поселков (площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, парки);

зараженные опасными веществами и подверженные биогенному заражению;

предоставленные в установленном законодательством порядке участникам специальных экономических зон — на период функционирования специальной экономической зоны;

на которых расположены многоквартирные дома, а также земельные участки, прилегающие к многоквартирным домам;

предоставленные для реализации проектов государственно-частного партнерства, соглашений и договоров о социальном партнерстве, а также юридическим лицам для государственных и общественных нужд.

В документе отмечается, что субъектами приватизации являются граждане и юридические лица Узбекистана. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, предприятия с иностранными инвестициями, а также государственные органы, учреждения и предприятия в приватизации участвовать не могут.

Приватизация земельных участков может производиться в двух формах — через выкуп субъектами приватизации земельных участков, находящихся у них на праве постоянного пользования, аренды или пожизненного наследуемого владения и через покупку земельных участков через электронный онлайн-аукцион.

Средства от приватизации будут направляться непосредственно в государственный бюджет. Ранее, в соответствии с предыдущей версией закона о приватизации, они направлялись в Фонд развития урбанизации.

Заявление на приватизацию подается через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ, my.gov.uz).

По итогам рассмотрения направляется уведомление с положительным или отрицательным решением. Последнее должно быть обосновано.

Основаниями для отказа в приватизации являются:

отсутствие оснований для приватизации;

наличие незавершенных судебных разбирательств в отношении приватизируемых земельных участков;

наличие запрета или ареста, наложенного на объекты недвижимости, расположенные на приватизируемых земельных участках;

наличие в утвержденных генеральных планах населенных пунктов, проектах детальных планировок частей населенного пункта, иных документах по комплексному развитию и застройке территорий либо видах разрешенного использования земельного участка сведений, непосредственно препятствующих приватизации земельных участков;

наличие решений кенгашей народных депутатов регионов либо решений Кабинета министров об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд, принятых до подачи заявления;

наличие запрета на продажу или иное отчуждение приватизируемого земельного участка;

обнаружение в заявлении недостоверных, противоречивых или искаженных сведений;

неосуществление или неполное осуществление оплаты выкупной стоимости приватизируемого земельного участка.

Отказ в приватизации земельных участков по иным основаниям не допускается.

Национализация (передача за определенную плату в распоряжение государства) приватизированной земли из закона исключена.

Напомним, предыдущая версия закона о приватизации была подписана президентом в 2019 году и действовала с марта 2020 года.