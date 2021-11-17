Президент Узбекистана 15 ноября подписал закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения». Документ опубликовало «Народное слово» и вступил в силу 16 ноября.
Под приватизацией земельного участка понимается отчуждение земельного участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности, в собственность граждан или юридических лиц.
Объектами приватизации, согласно закону, являются:
- земельные участки, предоставленные юридическим лицам, для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности;
- земельные участки, предоставленные гражданам Республики Узбекистан для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома, а также предпринимательской и градостроительной деятельности;
- земельные участки, на которых расположены подлежащие приватизации государственные объекты недвижимости (ранее это не разрешалось, отмечает Минюст);
- свободные земельные участки.
В соответствии с документов, приватизации не подлежат земельные участки:
- на которых расположены месторождения полезных ископаемых, объекты государственной собственности, не подлежащие приватизации в соответствии с законодательством;
- входящие в состав земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также земли лесного и водного фондов, защитных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, общего пользования городов и поселков (площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, парки);
- зараженные опасными веществами и подверженные биогенному заражению;
- предоставленные в установленном законодательством порядке участникам специальных экономических зон — на период функционирования специальной экономической зоны;
- на которых расположены многоквартирные дома, а также земельные участки, прилегающие к многоквартирным домам;
- предоставленные для реализации проектов государственно-частного партнерства, соглашений и договоров о социальном партнерстве, а также юридическим лицам для государственных и общественных нужд.
В документе отмечается, что субъектами приватизации являются граждане и юридические лица Узбекистана. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица, предприятия с иностранными инвестициями, а также государственные органы, учреждения и предприятия в приватизации участвовать не могут.
Приватизация земельных участков может производиться в двух формах — через выкуп субъектами приватизации земельных участков, находящихся у них на праве постоянного пользования, аренды или пожизненного наследуемого владения и через покупку земельных участков через электронный онлайн-аукцион.
Средства от приватизации будут направляться непосредственно в государственный бюджет. Ранее, в соответствии с предыдущей версией закона о приватизации, они направлялись в Фонд развития урбанизации.
Заявление на приватизацию подается через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ, my.gov.uz).
По итогам рассмотрения направляется уведомление с положительным или отрицательным решением. Последнее должно быть обосновано.
Основаниями для отказа в приватизации являются:
- отсутствие оснований для приватизации;
- наличие незавершенных судебных разбирательств в отношении приватизируемых земельных участков;
- наличие запрета или ареста, наложенного на объекты недвижимости, расположенные на приватизируемых земельных участках;
- наличие в утвержденных генеральных планах населенных пунктов, проектах детальных планировок частей населенного пункта, иных документах по комплексному развитию и застройке территорий либо видах разрешенного использования земельного участка сведений, непосредственно препятствующих приватизации земельных участков;
- наличие решений кенгашей народных депутатов регионов либо решений Кабинета министров об изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд, принятых до подачи заявления;
- наличие запрета на продажу или иное отчуждение приватизируемого земельного участка;
- обнаружение в заявлении недостоверных, противоречивых или искаженных сведений;
- неосуществление или неполное осуществление оплаты выкупной стоимости приватизируемого земельного участка.
Отказ в приватизации земельных участков по иным основаниям не допускается.
Национализация (передача за определенную плату в распоряжение государства) приватизированной земли из закона исключена.
Напомним, предыдущая версия закона о приватизации была подписана президентом в 2019 году и действовала с марта 2020 года.