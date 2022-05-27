В Каракалпакстан в июне поступит большой объём гуманитарного груза из США с медицинским оборудованием и принадлежностями, сообщает ИА «Дунё».

Всего ожидается доставка четырёх контейнеров общим весом 16,8 тонны. Груз на сумму 3 млн долларов получат 24 медучреждения в зоне Приаралья, имеющие самые острые потребности в медтехнике.

Передачу и доставку товаров осуществляет базирующаяся в США благотворительная организация Project C.U.R.E. при содействии посольства Узбекистана в Вашингтоне.

Четыре контейнера были отправлены из США в Европу морским путём и сейчас находятся в пути. Они будут доставлены в Грузию, а оттуда наземным транспортом в Нукус.

По информации посольства Узбекистана в США, контейнеры содержат такие медицинские товары, как аппараты и оборудование для УЗИ, ИВЛ, концентраторы кислорода, рентгеновские сканеры, инкубаторы интенсивной терапии для новорождённых, дефибрилляторы, лабораторные приборы, кислородные баллоны, каталки для перевозки больных, наркозно-дыхательные аппараты, матрасы для операционных столов и другие.

В мае 2021 года медучреждения Каракалпакстана получили первые два контейнера гуманитарной помощи Project C.U.R.E. с предметами первой медицинской необходимости для оснащения центров неотложной помощи.

Негосударственная организация Project C.U.R.E. была учреждена в 1987 году. Она оказывает содействие развивающимся странам в преодолении нехватки современного медицинского оборудования и приборов, имеет крупные центры распределения в шести штатах США. Еженедельно отгружает два 40-футовых контейнера, каждый из которых в среднем может содержать медицинские предметы на сумму 300 тысяч долларов, собранных у производителей медоборудования, оптовых поставщиков, клиник, частных лиц и других. В настоящее время ее деятельность охватывает 135 стран.