24 мая примерно в 21:10 на улице Махтумкули Яшнабадского района Ташкента произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход, сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

Водитель автомобиля KIA М. Н. (1999 года рождения) на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пешехода И. А. (1996). Пострадавший скончался в больнице в результате полученных травм.





УБДД выразило соболезнования семье погибшего и заявило, что изучает причины ДТП.

Следственное управление при ГУВД города возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

От редакции: «Газета.uz» много раз писала, что нерегулируемых пешеходных переходов шириной более одной полосы без светофоров быть не должно. Это правило применяется в странах, где при организации дорожного движения жизнь человека ставится на первое место.

В Ташкенте это правило внедряется в проектах реконструкции перекрёстков с участием российских специалистов Аркадия Гершмана и Александра Девяткина, но этого недостаточно. Такой принцип должен быть внедрён по всему городу и по всему Узбекистану.