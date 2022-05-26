Таксисты Карши организовали акцию протеста днём 26 мая, выстроив свои машины перед Транспортным колледжем на улице Ислама Каримова в центре города. Фотографии и видеозаписи этого появились в интернете.

Пресс-служба СБДД МВД Узбекистана сообщила, что водители таким образом решили потребовать у властей отмены выписанных им штрафов за непристёгнутый ремень безопасности.

14 мая на этой улице были установлены видеокамеры, способные фиксировать непристёгнутый ремень, что является нарушением Правил дорожного движения. О вводе в действие камер общественность была оповещена, говорится в сообщении.

УКД ОВД Карши начало расследование происшествия. В СБДД призвали водителей неукоснительно соблюдать ПДД.

Как мы писали ранее, с 1 мая вступили в силу обновлённые ПДД, которыми предусмотрено, что таксисты теперь обязаны пристёгиваться в автомобиле. Пристёгнутыми также должны быть пассажиры передних сидений.