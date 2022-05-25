Нижняя палата парламента России — Государственная дума прекратила действие соглашения о гарантиях пенсионных прав граждан стран-участников СНГ, сообщила «Российская газета» 24 мая.

Узбекистан является участником соглашения, вступившего в силу с 13 марта 1992 года. Согласно ему, пенсионное обеспечение граждан государств-участников соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают. Участниками соглашения также являлись Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Армения, Беларусь, Молдова и Украина.

«Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона», — цитирует «Российская газета» пояснительную записку к документу.

Денонсация позволяет России выйти из соглашения с начала 2023 года и обеспечит экономию бюджетных средств Пенсионного фонда России — порядка 18 млрд рублей в 2023—2025 годах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку.

Положения соглашения «уже не соответствуют идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств-участников СНГ» и не позволяют гражданам реализовывать пенсионные права, утверждается в записке. Москву также не устраивает заложенный в соглашении территориальный принцип, по которому РФ берёт на себя непропорциональные обязательства платить пенсии эмигрантам.

«В частности, в связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, притом что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — говорится в пояснительной записке.

Двусторонние договоры, которые приходят на смену соглашению, предусматривают так называемый «экспорт пенсий»: каждая из стран, где работал пенсионер, платит пенсию за стаж, приобретённый на своей территории, пишет Interfax.

С некоторыми государствами СНГ, такими, как Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, Россия уже подписала новые соглашения, отмечает «Российская газета». После денонсации пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством, пишет издание.

Отдельное соглашение по пенсиям от 20 декабря 2019 года действует в рамках Евразийского экономического союза.

Более 1 миллиона трудовых мигрантов из Узбекистана, по официальным данным, работали в России в 2021 году, это 67,3% узбекистанцев, находящихся на заработках за рубежом. В апреле Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана сообщило, что за январь-март из России вернулись 133 тысячи трудовых мигрантов. В декабре прошлого года средний уровень зарплаты мигрантов в России составлял 47,1 тысячи рублей, говорилось в одном из исследований.