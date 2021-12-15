Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал об итогах опроса приезжих из трёх стран Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Исследователи собирали данные начиная с прошлой зимы. Респондентам предлагалось заполнить анкету из 64 вопросов. Таким образом, удалось собрать ответы 4700 мигрантов, живущих в разных регионах страны.

На вопрос «Зачем и почему к нам едут мигранты?» 54,4% опрошенных указали низкую зарплату на родине, 30,5% — отсутствие работы дома, 18% — низкий уровень жизни в целом.

Работать по восемь часов в день удаётся только 22% мигрантов. До 10 часов в сутки трудятся 27,5% из них, от 10 до 12 часов — 27%, а более 12 часов — 22,4%. То есть около 80% иностранных работников трудятся дольше, чем позволяет российское законодательство, подчеркнул Вадим Коженов.

Наибольшая средняя зарплата мигрантов — 54 тысячи рублей — в сферах строительства и ремонта, далее идёт сфера транспорта, логистики, работы на складах — 52 тысяч рублей. Наименьший доход приходится на работников, занятых в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства, — 40,1 тысячи и 36,8 тысячи рублей соответственно. Таким образом, средний уровень зарплаты составляет 47,1 тысячи рублей.

Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян, добавил Вадим Коженов. Однако сами россияне хотели бы зарабатывать порядка 77 тысяч рублей.