Певица Наргиз Закирова была задержана в московском аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Ей грозит депортация обратно в Узбекистан из-за критических высказываний насчет вторжения России в Украину, сообщил ее адвокат Бахром Исмаилов изданию StarHit, пишет «Коммерсантъ».
По его словам, он получил от правоохранительных органов постановление, согласно которому певице запрещен въезд в РФ до 2072 года.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — сказал Исмаилов изданию, поделившись копией решения.
Наргиз Закирова неоднократно открыто выступала против войны в Украине. Например, 22 апреля в своем телеграм-аккаунте певица написала следующее: «Руки прочь от Украины! Пусть будут прокляты все, кто убивает, уничтожает, насилует и грабит украинский народ! Нет войне!».
По сообщению «Дарё», двоюродный брат певицы Джавохир Закиров назвал причиной депортации комментарии сестры по российскому вторжению в Украине. Родственник рассказал, что уговаривал Наргиз ничего не публиковать в соцсетях, но та не обратила внимание не его предупреждения. По его словам, из-за этого он даже прекратил творческое сотрудничество с сестрой.
По словам адвоката, певица имеет гражданство США. Она родилась в Узбекистане, переехала в США вместе с семьей еще в 1995 году. В 2013 году стала финалисткой российского шоу «Голос», после работала в РФ. В 2019 году музыкальный продюсер Максим Фадеев обвинил певицу в ненависти к России, она эти обвинения отвергла. После начала российского вторжения в Украине певица сообщила, что вернулась в Узбекистан.
Zero Cold
Всё правильно! Война это же весело! Это же прикольно и хорошо! А убийства и изнасилования, это вообще лучшее, что изобрело человечество! Это же вообще, высший замысле, провидение! Как можно такое осуждать?!
Полагаю, примерно такой логикой руководствуются российские чиновники.
Renat Akchurin
Жавохир Закиров поддерживает “спецоперацию“ или что?
Уважение Наргиз Закировой.
Манучехр Тухтаев
Я очень УВАЖАЮ клан-семью Закировых где в этой семье есть и мои друзья) но политика это совсем вопрос иначе…