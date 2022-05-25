Певица Наргиз Закирова была задержана в московском аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Ей грозит депортация обратно в Узбекистан из-за критических высказываний насчет вторжения России в Украину, сообщил ее адвокат Бахром Исмаилов изданию StarHit, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, он получил от правоохранительных органов постановление, согласно которому певице запрещен въезд в РФ до 2072 года.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции», — сказал Исмаилов изданию, поделившись копией решения.

Наргиз Закирова неоднократно открыто выступала против войны в Украине. Например, 22 апреля в своем телеграм-аккаунте певица написала следующее: «Руки прочь от Украины! Пусть будут прокляты все, кто убивает, уничтожает, насилует и грабит украинский народ! Нет войне!».

По сообщению «Дарё», двоюродный брат певицы Джавохир Закиров назвал причиной депортации комментарии сестры по российскому вторжению в Украине. Родственник рассказал, что уговаривал Наргиз ничего не публиковать в соцсетях, но та не обратила внимание не его предупреждения. По его словам, из-за этого он даже прекратил творческое сотрудничество с сестрой.

По словам адвоката, певица имеет гражданство США. Она родилась в Узбекистане, переехала в США вместе с семьей еще в 1995 году. В 2013 году стала финалисткой российского шоу «Голос», после работала в РФ. В 2019 году музыкальный продюсер Максим Фадеев обвинил певицу в ненависти к России, она эти обвинения отвергла. После начала российского вторжения в Украине певица сообщила, что вернулась в Узбекистан.