20 мая в Касансайском районе Наманганской области произошло смертельное ДТП, виновником которого стал несовершеннолетний водитель — учащийся районной школы №5 2008 года рождения. Видеозапись момента аварии и детали 24 мая опубликовала Служба безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

На видео (оно может быть тяжёлым для просмотра) видно, что по обочине дороги идут два школьника. Заметив летящий на них на большой скорости «ВАЗ-2106», после краткого замешательства они разбегаются: один отскакивает назад, другой бежит на зелёную полосу к тротуару, и именно туда вылетает авто. Машина сбивает мальчика и летит дальше.

Школьник — также 2008 года рождения — скончался в больнице в результате тяжких телесных повреждений.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса.

В сообщении содержится призыв к родителям несовершеннолетних и не имеющих водительского удостоверения не разрешать им управлять автотранспортом.

В репортаже, подготовленном СБДД Наманганской области, виновник аварии говорит, что ехал на чужой машине. Он был в босоножках, и его нога застряла в педали газа. Вместо тормоза он вновь нажал на газ, машина ускорилась, он потерял управление.

Семиклассник сообщает, что сначала поднял пострадавшего на руки, чтобы отвезти его в больницу, но машин на дороге не было. Потом вызвали скорую помощь, но не дождались её. Мальчика отвезли на другой машине в больницу.

Отец водителя рассказывает, что 25 лет назад попал в аварию и получил переломы руки и ноги. Он советует родителям не оставлять детей без присмотра.

Одноклассник погибшего мальчика испытал сильный шок. Он с грустью рассказывает, что больше не сможет играть с близким другом.

Руководство и сотрудники СБДД района провели собрание в школе, где учился погибший, чтобы обсудить аварию. На встрече, где присутствовал виновник ДТП и его родные, говорилось, что к подобным трагедиям в первую очередь приводят безразличие родителей и ответственных лиц к детям, незаинтересованность тем, как они проводят время и где находятся во время уроков, а также недостаточная работа по пропаганде Правил дорожного движения.

Чтобы предотвратить такие же происшествия в будущем, участники встречи договорились, что инспекторы СБДД будут совместно с учителями и родителями регулярно проводить мероприятия по пропаганде ПДД среди школьников.

От редакции

«Газета.uz» больше 10 лет пишет о том, что работа СБДД должна быть пересмотрена коренным образом и что власти делают недостаточно для исправления ситуации.

В феврале текущего года впервые совещание по этой теме провёл президент Шавкат Мирзиёев. Он обвинил парламент, МВД, СБДД, руководителей сферы транспорта и хокимов регионов в молчании по поводу «чрезвычайной ситуации» в сфере безопасности дорожного движения.

Несмотря на критическую ситуацию — в ДТП люди гибнут ежедневно — правительство не решается на более кардинальные меры. СБДД же продолжает делать основной акцент на беседах (доказательство — упоминаемый репортаж), а не на внедрении решений, проверенных десятилетиями во всём мире.

Лишь в этом месяце в стране с участием Европейской экономической комиссии ООН и при поддержке ЮНИСЕФ начато проведение Обзора безопасности дорожного движения. Он продлится год, после чего будет разрабатываться новая политика обеспечения безопасности дорожного движения. Но каждый проходящий день — это сохраняющиеся риски для жизни детей и взрослых на дорогах. Есть простые решения, которые могли бы исправить ситуацию, но кто должен их внедрять?