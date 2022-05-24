Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил выпускников школ с вступлением «в замечательный и ещё более ответственный этап — самостоятельную жизнь». В этом году общеобразовательные школы оканчивают более 390 тысяч молодых людей.

«Желаю всем вам больших успехов на предстоящем пути. Поздравляю вас с получением аттестата — символа надежды и уверенности в завтрашнем дне», — заявил глава государства.

«Такие, как вы, целеустремленные юноши и девушки, готовые направить все свои знания и способности на достижение благородной цели — стать достойными сыновьями и дочерьми своей Родины и народа, безусловно, являются нашей надеждой и опорой, золотым фондом, поистине бесценным богатством Нового Узбекистана», — говорится в поздравлении.

«Для нашего народа, особенно для таких, как вы, молодых людей, Узбекистан становится страной поистине огромных возможностей», — отметил президент.

Он выразил уверенность, что благодаря созданным в стране возможностям выпускники «будут работать в современных кластерах, фермерских хозяйствах, на производственных предприятиях, больших новостройках, в фирмах и компаниях, государственных и негосударственных организациях, культурных и творческих коллективах страны, и, несомненно, внесут достойный вклад в процветание нашей Родины, повышение благосостояния народа».

«Каждый выпускник в нашей стране будет окружен вниманием и заботой, — заверил Шавкат Мирзиёев. — Органы местной власти в областях, районах и городах, руководители секторов, общественность махаллей вместе с вашими родителями и учителями будут для вас самыми близкими помощниками и опорой».

«Никогда не забывайте о том, что впереди вас ждут ещё более высокие и ответственные рубежи. Если вы поставите перед собой конкретные цели и для их достижения приложите все свои силы и энергию, знания и потенциал, то, конечно, вам покорятся любые вершины», — напутствовал президент.