Центральный банк Узбекистана ответил на многочисленные обращения граждан, которые жалуются, что их заявки на получение кредита отклоняются банками «по неизвестным причинам».

По словам заявителей, банки при отказе в выдаче кредита ссылались на то, что они находятся в «чёрном списке» заёмщиков ЦБ.

В сообщение регулятора говорится, что некоторые банковские служащие, «не обладающие достаточными знаниями и навыками», говорят гражданам, просрочившим платежи по старым или текущим кредитам, что они внесены в «чёрный список».

«На самом деле это связано с кредитной историей гражданина, которая сейчас используется всеми кредитными организациями перед выдачей кредита», — пояснили в ЦБ.

Что такое кредитная история?

Кредитная история есть у любого человека, который хоть раз в жизни пользовался кредитными услугами банков, микрокредитных организаций, ломбардов, лизинговых компаний, магазинов бытовой техники, мебели и т. д.

Кредитная история — это подробная информация о том, где, сколько и у какой кредитной организации граждане брали в долг, и как впоследствии его выплачивали, т. е. отражение их финансовой дисциплины как заёмщика.

По закону «Об обмене кредитной информацией», кредитная история содержит информацию об обязательствах заёмщика, с даты исполнения которых прошло не более пяти лет, и отражает информацию о:

заёмщике;

текущих и закрытых кредитах, стоимости полученных товарных кредитов, дате их оформления, сроке погашения и остатке;

просроченной задолженности;

залоговом имуществе и собственнике имущества по текущим и закрытым кредитам;

кредитах в судебном процессе;

дате формирования кредитной истории, а также о кредитном бюро, сформировавшем её.

Сбором кредитной информации занимаются кредитные бюро, действующие на основании лицензий ЦБ.

Банки оценивают кредитоспособность потенциального заёмщика и делают выводы на основании кредитной истории, т. е. способности заёмщика выполнять свои обязательства по кредиту, своевременности выполнения обязательств по старым долгам, суммы текущей задолженности перед другими кредитными организациями.

Каждая кредитная организация анализирует кредитную историю потенциального заёмщика, его доходы и предлагаемое обеспечение по кредиту на основании своих требований к кредитованию и критериев оценки кредитного риска и принимает самостоятельное решение о выдаче кредита. Эти решения могут отличаться в разных кредитных организациях, пояснили в ЦБ.

Служба по защите прав потребителей ЦБ призвала граждан своевременно производить выплаты по кредитам и другим финансовым обязательствам, чтобы не информация о просроченной задолженности не появлялась в кредитной истории.

ЦБ предупредил, что несвоевременная выплата кредитов может показаться «незначительной» на текущий момент, но она может привести к снижению возможностей получения кредита в будущем.

В конце апреля Центробанк сообщил, что стал получать обращения от граждан, которые стали поручителями по кредитам, не ознакомившись с условиями договора, и банки взыскивают долги с карт поручителей, когда должник не погашает кредит. ЦБ предупредил о рисках таких договоров, которые в том числе могут ухудшить кредитную историю, и рекомендовал изучать условия соглашений.