Центральный банк Узбекистана ответил на многочисленные обращения граждан, которые жалуются, что их заявки на получение кредита отклоняются банками «по неизвестным причинам».
По словам заявителей, банки при отказе в выдаче кредита ссылались на то, что они находятся в «чёрном списке» заёмщиков ЦБ.
В сообщение регулятора говорится, что некоторые банковские служащие, «не обладающие достаточными знаниями и навыками», говорят гражданам, просрочившим платежи по старым или текущим кредитам, что они внесены в «чёрный список».
«На самом деле это связано с кредитной историей гражданина, которая сейчас используется всеми кредитными организациями перед выдачей кредита», — пояснили в ЦБ.
Что такое кредитная история?
Кредитная история есть у любого человека, который хоть раз в жизни пользовался кредитными услугами банков, микрокредитных организаций, ломбардов, лизинговых компаний, магазинов бытовой техники, мебели
Кредитная история — это подробная информация о том, где, сколько и у какой кредитной организации граждане брали в долг, и как впоследствии его выплачивали,
По закону «Об обмене кредитной информацией», кредитная история содержит информацию об обязательствах заёмщика, с даты исполнения которых прошло не более пяти лет, и отражает информацию о:
- заёмщике;
- текущих и закрытых кредитах, стоимости полученных товарных кредитов, дате их оформления, сроке погашения и остатке;
- просроченной задолженности;
- залоговом имуществе и собственнике имущества по текущим и закрытым кредитам;
- кредитах в судебном процессе;
- дате формирования кредитной истории, а также о кредитном бюро, сформировавшем её.
Сбором кредитной информации занимаются кредитные бюро, действующие на основании лицензий ЦБ.
Банки оценивают кредитоспособность потенциального заёмщика и делают выводы на основании кредитной истории,
Каждая кредитная организация анализирует кредитную историю потенциального заёмщика, его доходы и предлагаемое обеспечение по кредиту на основании своих требований к кредитованию и критериев оценки кредитного риска и принимает самостоятельное решение о выдаче кредита. Эти решения могут отличаться в разных кредитных организациях, пояснили в ЦБ.
Служба по защите прав потребителей ЦБ призвала граждан своевременно производить выплаты по кредитам и другим финансовым обязательствам, чтобы не информация о просроченной задолженности не появлялась в кредитной истории.
ЦБ предупредил, что несвоевременная выплата кредитов может показаться «незначительной» на текущий момент, но она может привести к снижению возможностей получения кредита в будущем.
В конце апреля Центробанк сообщил, что стал получать обращения от граждан, которые стали поручителями по кредитам, не ознакомившись с условиями договора, и банки взыскивают долги с карт поручителей, когда должник не погашает кредит. ЦБ предупредил о рисках таких договоров, которые в том числе могут ухудшить кредитную историю, и рекомендовал изучать условия соглашений.