Служба по защите прав потребителей банковских услуг при Центральном банке Узбекистана стала получать жалобы от граждан, выступивших поручителями по кредитным договорам. Из-за несвоевременного погашения кредита заёмщики взыскивают деньги с поручителей, сообщила пресс-служба регулятора.

Заявители недовольным тем, что при наличии просроченной задолженности и отсутствии у заемщика денег на счете, банки незамедлительно взыскивают долги без акцепта (без согласия клиента) с банковских карт поручителя. При этом они не обращаются с требованием на другое имущество заёмщика.

ЦБ выяснил, что многие обратившиеся, доверившись своим близким знакомым, без изучения финансового состояния заёмщика и условий договора поручительства, думали, что ставят свою подпись «для формальности». В результате они берут на себя финансовые обязательства заёмщика перед банком.

Однако граждане, являющиеся поручителями по кредиту, не владеют подробной информацией о правах и обязанностях поручителя по законодательству и даже условиям заключенных поручителем договоров, а также обстоятельствах, при которых поручительство прекращается. В результате между заёмщиком, поручителем и банком возникает недопонимание, отметил регулятор.

Согласно статье 293 Гражданского кодекса, поручитель и должник отвечают перед кредитором за обязательства солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Центробанк предупредил о рисках поручительства по кредиту, если заёмщик или поручитель не смогут выполнить обязательства (финансовые потери, ухудшение кредитной истории, участие в различных судебных процессах в качестве ответчика).

Регулятор рекомендует правильно оценить риски, проанализировать свои финансовые возможности на основе точных расчетов, а также с памяткой потребителя банковских услуг.

В начале апреля Центробанк сообщил о случаях списания денег с карт граждан без их согласия для погашения чужих долгов. За такую практику оштрафован «Даврбанк».