Ташкентские областные управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли незаконный оборот иностранной валюты в Ташкентской области, сообщила пресс-служба Департамента.

По данным ведомства, граждане Р. Б. и О. А. которые в сговоре пытались продать гражданину Р. 77,9 тысячи туркменских манатов за 6500 долларов США.

Аналогичный случай произошёл рядом с супермаркетом в Чиланзарском районе Ташкента, где были задержаны Б. А. и А. К. при продаже 213 тысяч манатов гражданину Р. за 13 тысяч долларов и 60 млн сумов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса Узбекистана (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), ведётся следствие.

В первом случае курс продажи составлял 11,98 маната за доллар, во втором — около 11,6 маната за доллар. Официальный курс доллара в Туркменистане составляет 3,5 маната, он был установлен ещё в 2015 году и практически не менялся. При этом с 2016 года обмен валюты частными лицами в Туркменистане запрещён. На «чёрном» рынке доллар по состоянию на 15 мая покупали по 19,5 маната, продавали — по 19,7.