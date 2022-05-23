22 мая примерно в 12:40 на 99-м километре автодороги 4P-26 «Сырдарья — Дехканабад — Бекабад» произошло ДТП с участием Cobalt и «ВАЗ-2104».

Как сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана, водитель «ВАЗ» Ж. Г. (1985 г. р.) при попытке обгона по встречной полосе совершил столкновение с Cobalt.

В результате водитель «ВАЗ» и пассажир Cobalt — ребёнок 2022 года рождения — скончались на месте, получив тяжёлые травмы.

Водитель Cobalt О.И. (1986), пассажир Н. И. (1961) и пассажир «ВАЗ-2104» А. С. — 9-летний ребенок — были госпитализированы.

Следственный отдел при УВД Бекабада проводит доследственную проверку.