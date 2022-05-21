Президент Узбекистана 20 мая подписал указ о мерах по расширению плантаций лекарственных растений и поддержке их переработки. Документ предоставляет налоговые и кредитные льготы для малого бизнеса и семейных предпринимателей, занятых выращиванием лекарственных растений, их переработкой и хранением. Льготы кластерам лекарственных растений были предоставлены в 2020 году.

Теперь на субъекты предпринимательства, занимающиеся выращиванием лекарственных растений, распространяются льготы, данные постановлением президента предпринимателям, закреплённым за махаллями с тяжёлыми условиями. «Ведущим» субъектам предпринимательства, закреплённым в махаллях с тяжёлыми условиями, коммерческие банки будут выдавать кредиты на развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства до 2 млрд сумов на махаллю на срок до трёх лет по ставке 10% годовых.

В 2022—2026 годах на площади 36 тысяч га будут созданы новые плантации солодки, шафрана, ферулы, лаванды, стевии, ромашки, шиповника, ревеня, шалфея, зверобоя, душицы, тысячелистника, зизифоры, каперсов, мяты перечной и других лекарственных растений. Перечень регионов, специализирующихся на выращивании основных видов лекарственных растений, был утверждён в 2020 году.

Для бурения скважин на воду на каждые 10 га создаваемых культурных плантаций и строительства насосных станций для откачки воды из водных объектов будет предоставляться субсидия за счёт госбюджета в размере до 120 млн сумов с условием применения водосберегающих технологий полива.

До 2025 года ставки земельного налога, налогов на прибыль и имущество, взимаемые с предпринимателей, доходы которых от выращивания лекарственных растений по итогам текущего налогового периода составляют не менее 80% общего дохода, уменьшаются на 50%.

Для получения этой льготы поставлено условие: средства, освобождаемые от налогов, должны быть направлены на расширение плантаций лекарственных растений.

Не производимые в Узбекистане технологическое и лабораторное оборудование, сырьё, материалы и упаковочные материалы, используемые для производства биологически активных добавок (БАД) по формируемым перечням, ввозимые предпринимателями для собственных нужд, освобождаются от таможенной пошлины до 2025 года.

При ввозе этого оборудования, сырья, материалов, химических препаратов и средств защиты, используемых для выращивания и переработки лекарственных растений, предоставляется возможность отсрочки уплаты НДС на 180 дней.

До 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, затраченных на экспорт биологически активных добавок, эссенций и экстрактов, будет покрываться Агентством продвижения экспорта.

С 1 сентября в лицензионные требования и условия розничной реализации лекарств добавят условие размещения биологически активных добавок и лекарств, изготовленных из лекарственного растительного сырья, минимум в 10% прилавков аптек.

Для финансирования глубокой переработки лекарственных растений поручено выделить коммерческим банкам 20 млн долларов в рамках проектов Всемирного банка «Модернизация сельского хозяйства» и «Развитие сельского предпринимательства в Ферганской долине» и проекта Международного фонда сельскохозяйственного развития «Диверсификация и модернизация сельского хозяйства» для выдачи кредитов сроком на 10 лет с пятилетним льготным периодом по ставке 17% годовых.

Нелегальный сбор дикорастущих лекарственных растений населением (браконьерство) для последующей переработки или сдачи на переработку является большой проблемой в регионах. Неконтролируемый, незаконный сбор наносит большой ущерб биоразнообразию, приводя к утрате редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, уничтожению зелёного покрова предгорных и горных угодий. Такое расхищение природных ресурсов приводит к деградации почв и большим экономическим потерям в масштабе страны.

В президентском указе содержится рекомендация палатам Олий Мажлиса установить парламентский и общественный контроль за выделением квот на сбор лекарственных растений из природной среды и строгим соблюдением их условий.