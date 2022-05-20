Power Uzbekistan занимает одно из ведущих мест среди энергетических событий, проводимых в регионе, и является главным событием в отрасли. Компания Zeppelin International AG стала одним из значимых участников выставки в 2022 году. Выставка проводится при поддержке Министерства энергетики Республики Узбекистан и агентства «УзАтом».

18 мая в «Узэкспоцентре» состоялось открытие 15-й юбилейной международной выставки «Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии».

Желтый — новый черный

Выставочный стенд Zeppelin сразу привлекал внимание насыщенным корпоративным желтым цветом и лаконичным дизайном, выгодно выделяясь на фоне остальных участников. Здесь были представлены информационные материалы и демонстрационные модели флагманских продуктов компании в энергетической отрасли: газопоршневые и дизельные генераторные установки Caterpillar для обеспечения промышленных объектов автономной системой генерации электроэнергии, дизельные двигатели Caterpillar, которые являются приводом, в частности, для специализированной техники, компрессорных установок и буровых вышек.





Встречали гостей представители компании в Узбекистане, а также делегаты из Москвы: представитель компании Caterpillar Евразия Михаил Мухин и представитель Zeppelin PS Russland Леонид Овечкин.

Гости и события

Выставку посетили представители государственных структур, административных ведомств и бизнес кругов: топ-менеджмент энергетической отрасли, главы делегаций компаний, представители промышленных организаций, предприниматели, а также иностранные гости. Также выставку с официальным визитом посетила делегация Министерства энергетики Узбекистана во главе с Первым заместителем министра энергетики Азимом Ахмедходжаевым.





О проектах Zeppelin в Узбекистане в энергетической отрасли

В 2017 году поставлен и запущен резервный энергокомплекс из шести дизель-генераторных установок Caterpillar 3516 суммарной мощностью в 15 МВт, обеспечивающих временную выработку электроэнергии в автономном режиме на РМЗ-3 НГМК.





В 2022 году поставлено восемь газогенераторных установок Caterpillar CG260B-16 мощностью по 4,5 МВт (суммарно 36 МВт) для постоянной выработки электроэнергии в автономном режиме для нужд газоперерабатывающего завода на месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги» в Сурхандарьинской области.

Международный опыт

Юбилейная выставка является важным бизнес-событием для энергетического рынка Узбекистана, своеобразным «индикатором» отрасли. Мировые лидеры, одним из которых является и Caterpillar, и известные отечественные предприятия представляют здесь энергоэффективные и рентабельные решения, разработки и технологии в области электротехники, системы энергообеспечения и электропитания. Это бесценный опыт, который помогает сделать развитие отрасли динамичным и инновационным.





О компании

Zeppelin International AG — это официальный дилер техники компании Caterpillar в Узбекистане. «Цеппелин Интернациональ АГ» является частью немецкого концерна Zeppelin GmbH, крупнейшего мирового дилера Caterpillar в Европе. Компания предлагает инновационные технологии и индивидуальные решения для заказчиков при соблюдении мировых стандартов Zeppelin и Caterpillar.





Специализация компании:

поставка дизельных и газовых генераторных установок и электростанций, двигателей и приводов CAT;

поставка дорожно-строительной, землеройной техники марки CAT и SEM, послепродажное обслуживание: сервис, диагностика, все виды ремонта на всей территории Узбекистана;

поставка оригинальных запасных частей;

гарантийное обслуживание техники и оборудования на всей территории Узбекистана.

Телефон: (+998) 78−150−99−33.

Сайт: zeppelin.uz

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