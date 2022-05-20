18 мая состоялась ежегодная глобальная пресс-конференция Acer. Профессиональные и геймерские линейки стали мощнее и дополнились технологией SpatialLabs, переводящей контент в 3D-формат. Новинки 2022 года оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения.

Новый Acer Swift 3 для представителей креативной индустрии

Легкий и тонкий Acer Swift 3 отвечает запросам фрилансеров, студентов и работников креативной индустрии. OLED-дисплей помогает решать задачи, требующие качественной передачи цвета и высокой контрастности, которые трудно достичь на других матрицах. Модель толщиной 17,9 мм весит всего 1,4 кг и поддерживает 10 часов автономной работы.

Кроме того, Acer Swift 3 прошел верификацию Intel Evo, а значит характеризуется высокой скоростью обработки фото и рендеринга видео, поддержкой ресурсоемких приложений и игр со сложной графикой, оптимальным расходом энергии, быстрой записью и считыванием данных. Камера выдает изображение высокого качества даже при скудном освещении, а интеллектуальное шумоподавление гарантирует четкое и громкое звучание голоса пользователя.





Бизнес-ноутбуки Acer: для работы в реальных условиях

Ноутбуки линейки TravelMate получили дополнительный запас прочности в соответствии с требованиями военного стандарта США. Эта серия создана для людей, которые привыкли работать в разных локациях: дома, в офисе, в дороге. Ноутбук не выйдет из строя из-за падения, повышенной влажности, разлившейся жидкости или небрежного обращения на досмотре в аэропорту.





Бизнес-ноутбуки Acer отличает высокое качество видеоконференций и чистый звук. Так, модели TravelMate P4 и TravelMate P4 Spin получили микрофоны с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, по четыре динамика и системы DTS-audio, обеспечивающие объемное многоканальное звучание.

Защита данных также соответствует бизнес-уровню: концепция Microsoft Secured-core PC предохраняет ноутбуки TravelMate от взломов на уровне прошивки и ядра. Изначально этот стандарт предназначался для подверженных хакерским атакам отраслей (финансы, здравоохранение) и правительственных организаций.

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition: 3D-игры без очков

Геймерский ноутбук Predator Helios 300 SpatialLabs Edition создает объемное изображение для более 50 популярных игр. Благодаря технологии отслеживания взгляда и рендерингу в режиме реального времени он переносит игрока в 3D-мир. Локации буквально оживают: комнаты становятся просторными, объекты — многослойными, а приключения — более захватывающими.





Дисплей ноутбука представляет собой панель с жидкокристаллической линзой. Этот инновационный модуль дает геймерам возможность переключаться между 2D- и 3D-режимами.

Создателям контента Acer предлагает испробовать технологию SpatialLabs Go, которая способна одним нажатием клавиши перевести 2D в 3D-формат. Пользователь может создавать трехмерные модели даже из собственных фото и видео.

Acer Vero: для тех, кто заботится об экологии

Acer продолжает миссию Earthion — работу по созданию экологичных продуктов и сокращению углеродного следа на планете. Выбирая Acer Vero, пользователи и бизнес снижают свою нагрузку на окружающую среду. При производстве этой линейки компания использует переработанный пластик и тот пластик, что попадает в океан. Устройства серии Vero легко разбирать, ремонтировать и модифицировать, продлевая таким образом срок службы.





При этом экологичность не наносит ущерб производительности и защищенности данных. Так, ноутбуки Aspire Vero снабжены процессорами Intel Core 12-го поколения и портом, способным заряжать мобильные телефоны даже при выключенном ноутбуке. Персональный компьютер Veriton Vero all-in-one оснащен сканером распознавания лица и смарт-датчиком, который блокирует и размывает и экран для постороннего пользователя.

Что еще интересного:

Для профессионалов: на ноутбуках ConceptD 5 можно работать в ресурсоемких приложениях даже в дороге. Для геймеров и создателей контента: дисплеи SpatialLabs View преобразуют 2D-контент в 3D. Для дизайн-студий и создателей контента: увеличены мощности ПК ConceptD.

Подробности можно узнать в глобальной пресс-конференции Acer.

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