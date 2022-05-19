За первые три месяца 2022 года в Андижанской области зарегистрировано 10 попыток самоубийства среди школьников. Пять детей удалось спасти.

Об этом на сессии областного кенгаша народных депутатов сообщил заведующий секретариатом по защите детей хокимията области Муфтохиддин Рахманов. В областной администрации «Газете.uz» подтвердили эту информацию.

По данным секретариата, сотрудники правоохранительных органов за этот же период нашли и вернули семьям 32 ребенка, пропавших без вести.

Зарегистрировано 25 случая совершения преступлений 48 несовершеннолетними. Из них 7 учатся в лицеях и колледжах, 27 — школьники, остальные 14 — не учились.

Всего в общеобразовательных школах Андижанской области обучается почти 570,3 тысячи детей. Из них 303 регулярно пропускали уроки, а 863 считаются склонными к совершению преступлений, отметил Муфтохиддин Рахманов.