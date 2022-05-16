Пресс-служба хокимията Ташкента 7 мая заявила о проведении инвентаризации 12 тысяч многоэтажных домов в столице с целью оценки степени их изношенности. Новость вызвала бурные обсуждения в интернете. Некоторые жители сочли её новым предвестником волны сносов.
Врио заместителя хокима Ташкента — начальник Главного управления жилищно-коммунального обслуживания Шохрух Рахимджанов, заместитель хокима по внедрению информационных технологий Алексей Хен и специалист Департамента цифрового развития хокимията Азамат Зиёмухаммедов рассказали «Газете.uz», почему снос — это нерациональное решение проблемы и как цифровизация степени изношенности домов поможет решить системные проблемы.
— Многие жители решили, что инвентаризация — это повод начать очередную волну сносов. В чем цель инвентаризации?
Шохрух Рахимджанов: Снос домов — не решение проблемы. Администрация города не рассматривает этот сценарий как нечто способное улучшить ситуацию. Снос домов, особенно многоэтажек, — это большие компенсационные выплаты. Кроме того, это дорого. Основная задача хокимията — отремонтировать существующие дома и обеспечить им долгий срок службы.
Когда я только вступил в свою должность и начал вникать в рабочие процессы, оказалось, что сводных, актуальных баз данных о состоянии домов, датах их последнего ремонта и каких-то отчётов о реконструкциях либо нет совсем, либо они где-то в глубоких бумажных архивах.
Элементы какого дома нужно отремонтировать в первую очередь, где ситуация особенно плохая, а где ещё можно подождать год-другой, как правило, знали определённые чиновники, которые какое-то время погружались в контекст и лично обходили дома на своей территории. Данные о состоянии домов хранились не в архивах или серверах, а в головах людей, которые в какой-то момент покидали должность и забирали данные с собой.
Каждое уполномоченное лицо вынуждено с нуля изучать ситуацию, обходить дома, поручать проверку и экспертизу жилого фонда. Из-за этого процесс ремонта многоквартирных домов непоследовательный: какие-то из них ремонтируют раз в 10−15 лет, другие забываются на десятилетия.
— Как вы работаете сейчас, если никакой базы данных у вас нет?
Шохрух Рахимджанов: Сейчас мы работаем по заявкам. Мы рассматриваем жалобы жителей, поступающие в хокимият, через сайт приёмной президента и «Халк назорати». Если с одного дома поступило несколько заявок, специалист Управления жилищно-коммунального обслуживания выходит на осмотр. С января по май мы составляем программу по заявкам и только потом приступаем к ремонту. Адресная программа составляется ежегодно, но многолетней программы нет. Кроме того, мы не видим общей картины. Поэтому работу нужно систематизировать и цифровизицировать.
Алексей Хен: Раньше при проведении подобных исследований специалисты в день сдавали отчёт по 25−30 многоэтажным домам в обычном эксель-документе. Это неэффективно. Увидеть проблему в масштабе города и в разбивке по категориям — подвалы, кровля, лифты, фасады — невозможно. Поэтому Департамент цифрового развития приступил к разработке системы «Коммунал хатлов тизими» («Система инвентаризации ЖКХ»).
Азамат Зиёмухаммедов: Суть этого проекта в том, что специалисты Главного управления ЖКО Ташкента проводят личный осмотр каждого многоэтажного дома с фотоотчётом о каждом элементе дома. Они оценивает состояние подвалов, подъездов, ливневых труб, фрамуг и крыш по пятибалльной шкале: от «очень плохо» до «очень хорошо». Программа позволяет сопроводить низкую оценку комментарием.
Алексей Хен: Каждый специалист заполняет порядка 50 пунктов. Шохрух Рахимджанов установил норму: обходить 10 домов в день. Когда специалист выполняет норму, количество домов в системе подсвечиваются зелёным цветом. Если не выполняет — красным. В системе также отображается, сколько домов специалист обошёл всего, отчёт по скольким домам принят, по скольким отклонён и по скольким находится в процессе.
Пример заполнения отчёта по дому №55 квартала Ц-5 в Юнусабадском районе.
Азамат Зиёмухаммедов: Систему очень сложно обмануть при всём желании, человеческий фактор минимизирован. Сотрудник, который обходит дома и отправляет отчёты о состоянии элементов здания, привязывается геолокацией к адресу дома, по которому он пишет отчёт. Он подходит к зданию и выбирает в программе адресного реестра дом. Адресный реестр запоминает географические координаты. Также отображаются этажность дома и количество подъездов.
Пример отслеживания действий специалиста в Янгихаётском района за 13 мая.
Если на момент отправки отчёта сотрудник не находится в 10 метрах от дома, о котором пишет, отчёт не будет принят. Конечно, погрешность GPS принимается во внимание. Но раньше расстояние могло составлять 3 км, 17 км — значит, специалист точно не находился рядом с домом.
Каждое действие сотрудника, включая его перемещения по городу, описания к каждой фотографии и весь отчёт в целом отслеживается и проверяется модератором, который может указать на ошибки или недоработки, потребовав пересдать отчёт.
Пример отслеживания действий специалиста в Янгихаётском района за всё время работы с 26 апреля по 13 мая.
— Как вы будете с этим работать?
Азамат Зиёмухаммедов: Наша задача — получить на выходе интерактивную карту города, на которой отображаются актуальные данные о состоянии каждого элемента многоэтажного дома.
Например, крыши оцениваются так: сначала эксперт смотрит на тип покрытия — мягкая кровля или твердая. Мягкая крыша делается из фольгоизола. Такое покрытие необходимо заменять на новую каждые 3−4 года. В идеале её нужно заменить на твёрдую кровлю. Твёрдая же кровля делается из черепицы, профнастила и фальца. Без ремонта может простоять до 20 лет. По истечении этого срока эксплуатации она потребует ремонта. Если кровле более 25 лет, она считается аварийной.
Карта возраста лифтов в многоквартирных домах на примере Юнусабадского района. Лифты, установленные до 1990 года, обозначены красным, в 1991—1999 годы — оранжевым, в 2000—2017 годы — жёлтым, с 2018 года — зелёным.
Алексей Хен: Все это можно будет видеть на карте в разбивке по отдельным элементам многоквартирных домов: лифты, кровля, подвалы, кодовые замки. В каких-то домах, может быть, кровля неплохая, но подвалы требуют срочного ремонта. Мы должны правильно распределять бюджет, не забывать про аварийные дома и логично, систематически и последовательно подходить к ремонту многоэтажных домов в Ташкенте.
Иными словами, мы будет распределять бюджет, сортируя проблемы. Есть, скажем, 2 млрд на ремонт крыш и 2 — на ремонт подвалов. Не факт, что дома, требующие ремонта кровли, требуют ремонта подвалов. Всё это мы сможем увидеть на карте. Это позволит нам составлять многолетнюю программу.
Шохрух Рахимджанов: Таким образом, мы устраним главную системную проблему — отсутствие базы данных. Если я или районные замхокимы по жилищно-коммунальным вопросам уйдут со своих должностей, они не заберут данные о состоянии домов с собой. Новые сотрудники, приступая к работе, будут сразу знать, где они должны работать и что они должны делать.
Кроме того, система будет открытой. Жители смогут узнать, в каком году и в каком месяце будут отремонтированы кровля, подвалы, подъезды, лифты в их доме. Люди часто недовольны тем, что их дом никак не добирается до ремонта. Иногда претензии обоснованы — дом действительно в плачевном состоянии, но не попадает в списки для ремонта. Однако бывают случаи, когда житель заблуждается о реальном положении своего дома по сравнению с другими. Каждый человек сможет сравнить фотографии подъездов, подвалов и крыш своего и чужих домов и понять, что какой-то дом нуждается в ремонте раньше.
Алексей Хен: Система поможет увидеть не только состояние домов и элементов зданий, но и посмотреть, как эти дома управляются. Видя общую картину, мы сможем объективно оценить работу ТЧСЖ, управляющих компаний и домов на самоуправлении.
— В какие сроки вы завершите инвентаризацию и как часто будете её проводить?
Шохрух Рахимджанов: Инвентаризацию планируется завершить в течение трёх месяцев. Открыть доступ к системе планируем примерно к концу сентября. Подобный обход необходимо проводить ежегодно.
Алексей Хен: Инвентаризацию с 26 апреля проводят 12 специалистов Главного управления жилищно-коммунального обслуживания. Отчёты принимают два модератора. На сегодняшний день специалисты провели инвентаризацию 1249 домов. 1112 отчётов модераторы подтвердили. 93 отчётов они отклонили — значит, есть ошибки, и дома нужно обойти заново.
Sh Sh
Спасибо за материал, радует что нашим городом начали заниматься, возможно благодаря этому анализу наконец начнут уделять внимание домам расположенным внутри кварталов! Сейчас такое впечатление, что существуют дома только вдоль главных улиц, потому что их часто ремонтируют.
Djora Abdumavlyanov
Сразу скажу, что на массиве Ташсельмаш в домах 6 и 7 срочно требуется ремонт подвалов, т.к. заполнена тухлой, вонючей водой из-за плохой канализации и жильцы 1-х этажей страдают, а ТЧСЖ не предпринимает мер, хотя мы жаловались им.