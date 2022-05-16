Пресс-служба хокимията Ташкента 7 мая заявила о проведении инвентаризации 12 тысяч многоэтажных домов в столице с целью оценки степени их изношенности. Новость вызвала бурные обсуждения в интернете. Некоторые жители сочли её новым предвестником волны сносов.

Врио заместителя хокима Ташкента — начальник Главного управления жилищно-коммунального обслуживания Шохрух Рахимджанов, заместитель хокима по внедрению информационных технологий Алексей Хен и специалист Департамента цифрового развития хокимията Азамат Зиёмухаммедов рассказали «Газете.uz», почему снос — это нерациональное решение проблемы и как цифровизация степени изношенности домов поможет решить системные проблемы.

— Многие жители решили, что инвентаризация — это повод начать очередную волну сносов. В чем цель инвентаризации?

Шохрух Рахимджанов: Снос домов — не решение проблемы. Администрация города не рассматривает этот сценарий как нечто способное улучшить ситуацию. Снос домов, особенно многоэтажек, — это большие компенсационные выплаты. Кроме того, это дорого. Основная задача хокимията — отремонтировать существующие дома и обеспечить им долгий срок службы.

Когда я только вступил в свою должность и начал вникать в рабочие процессы, оказалось, что сводных, актуальных баз данных о состоянии домов, датах их последнего ремонта и каких-то отчётов о реконструкциях либо нет совсем, либо они где-то в глубоких бумажных архивах.





Элементы какого дома нужно отремонтировать в первую очередь, где ситуация особенно плохая, а где ещё можно подождать год-другой, как правило, знали определённые чиновники, которые какое-то время погружались в контекст и лично обходили дома на своей территории. Данные о состоянии домов хранились не в архивах или серверах, а в головах людей, которые в какой-то момент покидали должность и забирали данные с собой.

Каждое уполномоченное лицо вынуждено с нуля изучать ситуацию, обходить дома, поручать проверку и экспертизу жилого фонда. Из-за этого процесс ремонта многоквартирных домов непоследовательный: какие-то из них ремонтируют раз в 10−15 лет, другие забываются на десятилетия.

— Как вы работаете сейчас, если никакой базы данных у вас нет?

Шохрух Рахимджанов: Сейчас мы работаем по заявкам. Мы рассматриваем жалобы жителей, поступающие в хокимият, через сайт приёмной президента и «Халк назорати». Если с одного дома поступило несколько заявок, специалист Управления жилищно-коммунального обслуживания выходит на осмотр. С января по май мы составляем программу по заявкам и только потом приступаем к ремонту. Адресная программа составляется ежегодно, но многолетней программы нет. Кроме того, мы не видим общей картины. Поэтому работу нужно систематизировать и цифровизицировать.

Алексей Хен: Раньше при проведении подобных исследований специалисты в день сдавали отчёт по 25−30 многоэтажным домам в обычном эксель-документе. Это неэффективно. Увидеть проблему в масштабе города и в разбивке по категориям — подвалы, кровля, лифты, фасады — невозможно. Поэтому Департамент цифрового развития приступил к разработке системы «Коммунал хатлов тизими» («Система инвентаризации ЖКХ»).

Азамат Зиёмухаммедов: Суть этого проекта в том, что специалисты Главного управления ЖКО Ташкента проводят личный осмотр каждого многоэтажного дома с фотоотчётом о каждом элементе дома. Они оценивает состояние подвалов, подъездов, ливневых труб, фрамуг и крыш по пятибалльной шкале: от «очень плохо» до «очень хорошо». Программа позволяет сопроводить низкую оценку комментарием.

Алексей Хен: Каждый специалист заполняет порядка 50 пунктов. Шохрух Рахимджанов установил норму: обходить 10 домов в день. Когда специалист выполняет норму, количество домов в системе подсвечиваются зелёным цветом. Если не выполняет — красным. В системе также отображается, сколько домов специалист обошёл всего, отчёт по скольким домам принят, по скольким отклонён и по скольким находится в процессе.

Пример заполнения отчёта по дому №55 квартала Ц-5 в Юнусабадском районе.

Азамат Зиёмухаммедов: Систему очень сложно обмануть при всём желании, человеческий фактор минимизирован. Сотрудник, который обходит дома и отправляет отчёты о состоянии элементов здания, привязывается геолокацией к адресу дома, по которому он пишет отчёт. Он подходит к зданию и выбирает в программе адресного реестра дом. Адресный реестр запоминает географические координаты. Также отображаются этажность дома и количество подъездов.





Пример отслеживания действий специалиста в Янгихаётском района за 13 мая.

Если на момент отправки отчёта сотрудник не находится в 10 метрах от дома, о котором пишет, отчёт не будет принят. Конечно, погрешность GPS принимается во внимание. Но раньше расстояние могло составлять 3 км, 17 км — значит, специалист точно не находился рядом с домом.

Каждое действие сотрудника, включая его перемещения по городу, описания к каждой фотографии и весь отчёт в целом отслеживается и проверяется модератором, который может указать на ошибки или недоработки, потребовав пересдать отчёт.

Пример отслеживания действий специалиста в Янгихаётском района за всё время работы с 26 апреля по 13 мая.

— Как вы будете с этим работать?

Азамат Зиёмухаммедов: Наша задача — получить на выходе интерактивную карту города, на которой отображаются актуальные данные о состоянии каждого элемента многоэтажного дома.

Например, крыши оцениваются так: сначала эксперт смотрит на тип покрытия — мягкая кровля или твердая. Мягкая крыша делается из фольгоизола. Такое покрытие необходимо заменять на новую каждые 3−4 года. В идеале её нужно заменить на твёрдую кровлю. Твёрдая же кровля делается из черепицы, профнастила и фальца. Без ремонта может простоять до 20 лет. По истечении этого срока эксплуатации она потребует ремонта. Если кровле более 25 лет, она считается аварийной.





Карта возраста лифтов в многоквартирных домах на примере Юнусабадского района. Лифты, установленные до 1990 года, обозначены красным, в 1991—1999 годы — оранжевым, в 2000—2017 годы — жёлтым, с 2018 года — зелёным.

Алексей Хен: Все это можно будет видеть на карте в разбивке по отдельным элементам многоквартирных домов: лифты, кровля, подвалы, кодовые замки. В каких-то домах, может быть, кровля неплохая, но подвалы требуют срочного ремонта. Мы должны правильно распределять бюджет, не забывать про аварийные дома и логично, систематически и последовательно подходить к ремонту многоэтажных домов в Ташкенте.

Иными словами, мы будет распределять бюджет, сортируя проблемы. Есть, скажем, 2 млрд на ремонт крыш и 2 — на ремонт подвалов. Не факт, что дома, требующие ремонта кровли, требуют ремонта подвалов. Всё это мы сможем увидеть на карте. Это позволит нам составлять многолетнюю программу.

Шохрух Рахимджанов: Таким образом, мы устраним главную системную проблему — отсутствие базы данных. Если я или районные замхокимы по жилищно-коммунальным вопросам уйдут со своих должностей, они не заберут данные о состоянии домов с собой. Новые сотрудники, приступая к работе, будут сразу знать, где они должны работать и что они должны делать.





Кроме того, система будет открытой. Жители смогут узнать, в каком году и в каком месяце будут отремонтированы кровля, подвалы, подъезды, лифты в их доме. Люди часто недовольны тем, что их дом никак не добирается до ремонта. Иногда претензии обоснованы — дом действительно в плачевном состоянии, но не попадает в списки для ремонта. Однако бывают случаи, когда житель заблуждается о реальном положении своего дома по сравнению с другими. Каждый человек сможет сравнить фотографии подъездов, подвалов и крыш своего и чужих домов и понять, что какой-то дом нуждается в ремонте раньше.

Алексей Хен: Система поможет увидеть не только состояние домов и элементов зданий, но и посмотреть, как эти дома управляются. Видя общую картину, мы сможем объективно оценить работу ТЧСЖ, управляющих компаний и домов на самоуправлении.

— В какие сроки вы завершите инвентаризацию и как часто будете её проводить?

Шохрух Рахимджанов: Инвентаризацию планируется завершить в течение трёх месяцев. Открыть доступ к системе планируем примерно к концу сентября. Подобный обход необходимо проводить ежегодно.

Алексей Хен: Инвентаризацию с 26 апреля проводят 12 специалистов Главного управления жилищно-коммунального обслуживания. Отчёты принимают два модератора. На сегодняшний день специалисты провели инвентаризацию 1249 домов. 1112 отчётов модераторы подтвердили. 93 отчётов они отклонили — значит, есть ошибки, и дома нужно обойти заново.