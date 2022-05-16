Сборная команда воспитанников домов «Мехрибонлик» №21 и 22 Ташкента и №14 Чирчика выиграла XVII международный турнир по мини-футболу среди команд детских домов, проходивший 12−15 мая в Санкт-Петербурге, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана.

Свою команду ребята назвали «Узбекистан». В составе команды Жавохир Азамов из дома «Мехрибонлик» №14 в Чирчике, Шохрух Бегматов, Сарварбек Фок и Александр Кононенко из ташкентского дома милосердия №21 и Арслан Дмитрев, Камронбек Пардаев, Рим Клевентов, Мухаммадсодиқ Холдоров и Диёр Данаев из дома милосердия №22.

Фото: Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.

Тренер Абдулазиз Маннопов и его помощник Темур Машарипов готовят и морально поддерживают команду футболистов.

В отборочном туре ребята выиграли с убедительным счётом: «Узбекистан» — «Кировск» 20:0, «Узбекистан» — «Тамбов» 9:2, «Узбекистан» — «Санкт-Петербург» 3:1.

В финальном туре команда Узбекистана дважды одержала победу: в игре с командой «Шаталово» со счётом 4:1, а в финальной игре вырвала победу у команды «Курск», проведя серию пенальти со счётом 5:4.