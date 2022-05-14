Коррупционные риски в деятельности хокимиятов, министерств и ведомств, а также предприятий с государственной долей более 50% будут выявлять и оценивать в рамках цифрового проекта «Е-Антикоррупция». Данные о рисках будут вестись на межведомственной платформе E-Anticor.uz. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 11 мая.

Проект «Е-Антикоррупция» должен полностью запуститься с 1 сентября. Подразделения внутреннего антикоррупционного контроля госорганов будут оценивать коррупционные риски по шкале от низкого до высокого уровня на основе методики оценки рисков (её утвердят Агентство по противодействию коррупции и Министерство юстиции). По выявленным рискам будут проводить устраняющие их мероприятия. Возможна и внешняя оценка рисков.

Постановлением закреплена публикация открытого электронного реестра отношений, подверженных коррупции. Вести его будет Агентство по противодействию коррупции. Требования к содержанию реестра постановлением не установлены.

В работе с кадрами поручено сократить бюрократические барьеры, человеческий фактор и коррупционные риски благодаря цифровизации кадрового делопроизводства, архива и информации о вакансиях, штатной численности, должностях и работниках, конкурсах и оформлении на работу.

Постановлением утверждена программа мер по устранению отношений, подверженных коррупции. В частности, поручено: