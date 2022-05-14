Коррупционные риски в деятельности хокимиятов, министерств и ведомств, а также предприятий с государственной долей более 50% будут выявлять и оценивать в рамках цифрового проекта «Е-Антикоррупция». Данные о рисках будут вестись на межведомственной платформе E-Anticor.uz. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 11 мая.
Проект «Е-Антикоррупция» должен полностью запуститься с 1 сентября. Подразделения внутреннего антикоррупционного контроля госорганов будут оценивать коррупционные риски по шкале от низкого до высокого уровня на основе методики оценки рисков (её утвердят Агентство по противодействию коррупции и Министерство юстиции). По выявленным рискам будут проводить устраняющие их мероприятия. Возможна и внешняя оценка рисков.
Постановлением закреплена публикация открытого электронного реестра отношений, подверженных коррупции. Вести его будет Агентство по противодействию коррупции. Требования к содержанию реестра постановлением не установлены.
В работе с кадрами поручено сократить бюрократические барьеры, человеческий фактор и коррупционные риски благодаря цифровизации кадрового делопроизводства, архива и информации о вакансиях, штатной численности, должностях и работниках, конкурсах и оформлении на работу.
Постановлением утверждена программа мер по устранению отношений, подверженных коррупции. В частности, поручено:
- цифровизировать определение конфликта интересов и коррупционных факторов при проведении тендеров, конкурсов и внедрить комплаенс-контроль в процессе госзакупок — до сентября;
- внедрить раскрытие информации о строительно-монтажных работах в бюджетных организациях и онлайн-приём обращений граждан в системе «Шаффоф курилиш» — до августа;
- разработать прозрачный механизм инвентаризации товарно-материальных ценностей и снятия их с баланса госорганов — до августа;
- обеспечить прозрачность проведения творческих экзаменов при поступлении в вузы и выпускных государственных аттестационных экзаменов — до декабря;
- провести инвентаризацию и пересмотр льгот, предоставленных для поступления в вузы и разработать единый документ с исчерпывающим перечнем льгот и установить прозрачную процедуру их предоставления — до декабря;
- внедрить электронную систему обеспечения студентов общежитиями и размещения — до августа;
- провести цифровизацию перевода и восстановления учёбы студентов вузов — до августа;
- обеспечить открытость выдачи направлений в государственные санатории и зоны отдыха для работников предприятий и организаций;
- внедрение электронного порядка постановки запрета на имущества и автотранспорт и его снятия, создание возможности онлайн-проверки наличия или отсутствия запрета — до июня;
- провести инвентаризацию действующих автобусных остановок и определить правовой статус земельных участков, на которых они расположены, и создать прозрачный механизм выдачи разрешений на размещение объектов предпринимательства на них и другое.