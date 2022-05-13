Понимая всю важность необходимости сохранения экологии, в первых числах декабря 2021 года более 1,5 тысячи сотрудников подразделений UzAuto заложили в пустынной местности Джизакской области на берегу живописных озер Айдар-Арнасайской системы новую зеленую зону. За прошедшие 5 месяцев на территории 103 га было высажено более 60 тысяч деревьев, подходящих для местных климатических условий: софора японская, катальпа, павловния, карагач, ясень, клен и другие.





Реализация проекта осуществляется в рамках республиканского проекта «Яшил макон» («Зеленое пространство»), инициированного президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также в рамках государственной программы совершенствования использования биологических ресурсов и развития туризма Айдар-Арнасайской системы озер.





При изучении опыта выполнения программы по озеленению других предприятий выяснилось, что саженцы, посаженные на разрозненных земельных участках, с большей вероятностью остаются без присмотра и погибают. Создание централизованного парка с системой полива и постоянным уходом является наиболее продуктивным и ощутимым решением задачи улучшения экологии.





Искусственный лесопарк будет представлять собой привлекательный туристический уголок, куда уже по выходным приезжают местные жители для отдыха на природе. В дальнейшем, парковая зона будет дополнена облагороженным пляжем, спортивными площадками и другими объектами, что без сомнений сделает ее популярным местом для активного досуга и улучшит экологическую ситуацию в регионе. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства будут созданы дополнительные условия по улучшению досуговой инфраструктуры комплекса.





Заложенный лесопарк позволил создать постоянные рабочие места для населения, проживающего в близлежащих населенных пунктах. Для дальнейшего ухода за молодыми деревьями привлеченными специалистами по озеленению проводятся регулярные работы по поливу деревьев и уходу за ними. Также на территории организована круглосуточная охрана, оберегающая парк от выгула домашнего скота и вандализма. Кроме того, начата работа по оборудованию капельного орошения, что позволит создать оазис в засушливой местности Джизакской области.

Сайт: uzavtosanoat.uz

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