Генеральная прокуратура сообщила о выявлении 146 незаконных построек на территории 108 объектов культурного наследия в регионах Узбекистана.

Органы прокуратуры добились сноса 7 таких незаконных построек, в частности, на территории памятников «Зартепа» (I-V вв.), «Карвонтушди» (I-VI вв.) , «Исмоилтепа» (I-VIII вв.) и «Мангузартепа» (I-IV вв.) в Сурхандарье, археологического объекта — поселения «Турткултепа» (I-VI вв.) в Кашкадарье, архитектурного памятника «Кибла тозабог» (ХIХ вв.) в Хорезме.

Сообщается, что одной из таких незаконных построек стала антенна, установленная оператором мобильной связи на археологический памятник «Мангузартепа».

По сносу 76 незаконных строений на 71 объекте даны письменные предписания. В суды направлены иски о сносе 63 незаконных построек на 44 объектах культурного наследия. 26 лиц были привлечены к административной ответственности за незаконное возведение построек.