Узбекистан делает ставку на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. За последние годы принято около 2000 законов, указов и постановлений, направленных на поддержку развития этого сектора.

Были отменены 114 лицензий и разрешений, по 33 видам деятельности внедрен уведомительный порядок, упрощены процедуры получения разрешений и в среднем в два раза сокращены сроки их выдачи. Отменены лишние проверки, сняты ограничения, связанные с оборотом наличных денег, валюты и сырья.

В результате этих мер в Узбекистане улучшился бизнес-климат, что нашло отражение в международных рейтингах. Так, в последнем отчете Doing Business рейтинг Узбекистана улучшился на семь позиций, что обеспечило стране 69-е место. Согласно Индексу экономической свободы, выпускаемому Heritage Foundation совместно с The Wall Street Journal, Узбекистан поднялся со 152-го в 2018 году на 108-е место в 2021 году. За четыре года рост составил 44 позиции.

В то же время малый бизнес довольно ощутимо пострадал из-за ограничений, введенных в период пандемии. Несмотря на то что строгие ограничения уже позади, сейчас важно уделять внимание поддержке этого сектора. В InfinBANK разделяют мнение, что это задача не только государства, но и финансовых институтов. Поэтому банк к своему 15-летию запустил акцию для новых корпоративных клиентов — три месяца бесплатного обслуживания. Открыв счет в InfinBANK, клиент подключается к тарифному пакету Standart — aksiya, где перевод денежных средств в национальной и иностранной валютах осуществляется на бесплатной основе.

Этот тариф выгоден как новому бизнесу, так и уже работающему. Для первых это всемерная поддержка в начале сложного пути, когда каждый сум на счету. А для уже набравшего обороты предприятия это отличный способ сэкономить на банковском обслуживании. Опытные руководители и бухгалтера, особенно в компаниях со внушительными оборотами, сразу могут подсчитать, сколько средств можно сберечь и направить на другие цели — на улучшение условий в офисе или дополнительную мотивацию сотрудников.

Стать участником акции можно до 31 июля. Трехмесячный срок начнется со дня, когда клиент подключится к тарифу. Если клиент откроет счет в последний день акции, то будет обслуживаться бесплатно до конца октября.

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