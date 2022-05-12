В результате кратковременного ливня вечером 11 мая на территории Сохского и Ферганского районов Ферганской области наблюдались сходы селей, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В соцсетях распространилось видео грязевого потока, текущего по дороге мимо опор линии электропередачи.

Селевые потоки вышли из берегов саев в сёлах Малбут и Девайрон Сохского района и вынесли грязь и горные породы на проезжую часть автодороги «Сох-Риштан». Движение транспорта временно остановлено.

В селе Малбут подтоплены дома и приусадебные участки. Сейчас с использованием инженерной техники ведётся устранение последствий стихии.

Под руководством хокима района спасатели и представители других служб уточняют количество домохозяйств, затронутых селевыми потоками.

Накануне президент Узбекистана сообщил, что с начала весны в стране наблюдалось около 15 крупных селевых и оползневых явлений, погибло 9 человек и более 450 голов скота, повреждено 245 домов и 19 мостов. Шавкат Мирзиёев поручил создать круглосуточные штабы и усилить защиту от ЧС.