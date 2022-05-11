На совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в среду обсуждался вопрос улучшения системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Как отмечалось на совещании, в результате обильных осадков в марте-мае в Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях наблюдалось около 15 крупных селевых и оползневых явлений.

В результате этих явлений погибло 9 человек и более 450 голов скота. Повреждения получили 245 домов и 19 мостов.

Одной из причин тяжёлых последствий был назван бесконтрольный полив полей в регионах.

Президент поручил создать в местах, расположенных рядом с горными реками и саями, а также путями схода селевых потоков круглосуточные штабы и спасательные отряды.

Должны быть изучена готовность берегов рек, водохранилищ и противоселевых сооружений и проведено их укрепление.

Кроме того, будет продолжена работа по переселению людей, проживающие в опасных районах, в безопасные места.