С урожая 2020 года поэтапно отменяется практика производства зерновых колосовых на основе государственного заказа. Это предусмотрено постановлением президента от 6 марта.

Размер договоров контрактации, заключенных в рамках госзакупок, с урожая этого же года уменьшаются на 25% для каждого производителя зерновых.

Начиная с урожая 2021 года:

полностью отменяется практика установления государством закупочных цен на зерно;

на зерно; полностью отменяются государственные закупки, а зерно, произведенное фермерами и другими предприятиями, реализуется всем потребителям, в том числе зерноперерабатывающим предприятиям, зерноводческим кластерам и трейдерам, через биржевые торги либо на основе прямых договоров (фьючерс, форвард и другие) по свободным ценам.

Фонд государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов по свободной цене будет закупать зерно в необходимом количестве для обеспечения стабильности цен на зерно и хлеб на внутреннем рынке.

Закупаемое зерно будет храниться в хранилищах всех предприятий независимо от формы собственности, отвечающих требованиям хранения зерна на основе договоров.

Система поставки сертифицированных семян сохраняется, а в 2021—2023 годах поставка семян поэтапно возлагается на семеноводческие кластеры и элитные семеноводческие хозяйства в структуре Центра по развитию семеноводства при Министерстве сельского хозяйства и зерноводческие кластеры.

Минсельхоз будет ежегодно до 1 августа объявлять ожидаемые минимальные цены на урожай зерна следующего года, проанализировав цены на мировых рынках и региональных биржах.

Ранее «Газета.uz» писала, что с урожая 2020 года отменяется госрегулирование цены, а также план производства и обязательной продажи хлопка. Компания «Узпахтасаноат» будет ликвидируется.