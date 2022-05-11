Кабинет министров Узбекистана утвердил лимиты водозабора на сельскохозяйственный полив в условиях ожидаемого дефицита воды в текущем году.

В конце апреля Министерство сельского хозяйства сообщало, что за счёт сильных осадков в марте в водохранилищах аккумулировано 10,27 млрд кубометров воды, что составляет 114% объёма воды прошлого года, или на 1,2 млрд кубометров больше. Водообеспеченность в бассейне Амударьи ожидается на уровне 110−120% в сравнении с 2021 годом, в бассейне Сырдарьи — на уровне прошлогодних показателей, подсчитало министерство.

Согласно постановлению правительства, предельный водозабор по стране в период с апреля по сентябрь составит 28,202 млрд кубометров, что составляет примерно 94,5% лимитов прошлого года. Самый большой объём водозабора приходится на июнь и июль — 5344 и 6846 млн кубометров воды соответственно.

Как и в прежние годы, самые большие лимиты отдаются Каракалпакстану (3856,7 млн кубометров против 4092 млн в 2021-м), далее идёт Кашкадарья с 2998 млн против 3093 млн в прошлом году.

Лимиты не изменены в Сырдарье (1648 млн кубометров) и Ташкентской области (2395 млн), незначительное сокращение в Навои — с 899 млн в 2021 году до 869 млн кубометров в текущем.

В постановлении указывается требование размещать посевы с экономичным использованием воды по принципу «один канал — одна система». Каждые 10 дней республиканская рабочая комиссия должна проверять эффективное использование воды и получать отчёты от руководителей.

В постановлении также прописан план восстановления и строительства гидротехнических сооружений, насосов и оросительных колодцев, на которые выделяется 300 млрд сумов. Из этой суммы 100 млрд сумов должно быть выделено Министерством сельского хозяйства за счёт средств, предназначенных на внедрение водосберегающих технологий, и 200 млрд — за счёт оптимизированных бюджетных расходов.

Напомним, что программой развития Каракалпакстана до 2026 года предусмотрено поэтапно довести охват хлопковых полей Каракалпакстана технологиями капельного орошения до 25% за счёт банковских кредитных средств и инициативных средств предпринимателей.