Узбекистан с 1 января 2020 года вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан еще 20 стран. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».

Список стран:

1. Антигуа и Барбуда

2. Барбадос

3. Белиз

4. Гренада

5. Доминиканская Республика

6. Мексика

7. Гватемала

8. Гондурас

9. Коста-Рика

10. Куба

11. Никарагуа

12. Панама

13. Тринидад и Тобаго

14. Сальвадор

15. Сент-Винсент и Гренадины

16. Сент-Люсия

17. Багамские Острова

18. Доминика

19. Сент-Китс и Невис

20. Ямайка

С 1 февраля текущего года для граждан указанных стран была открыта возможность оформлять электронную въездную визу.

Указом Министерству иностранных дел поручено в месячный срок пересмотреть нормативно-правовые акты по оформлению въездных и выездных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в Узбекистан, предусмотрев упрощение процедуры оформления виз, оптимизацию сроков рассмотрения заявлений и сокращение излишних документов, а также внедрение электронного документооборота.

Службе государственной безопасности до 1 января 2020 года поручено обеспечить учет регистрации туристов, а также контроль за их пребыванием на территории Узбекистана и своевременностью выезда из страны с возможностью проверки регистрации, разработав соответствующее программное обеспечение.