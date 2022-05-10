Первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук скончался 10 мая на 89-м году жизни после продолжительной болезни, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на источник в кругу семьи.

Леонид Кравчук был президентом Украины в 1991—1994 годах. В 1991 году он от имени Украины подписал с президентом РСФСР Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

По данным персонального сайта Леонида Кравчука, на первых в истории Украины президентских выборах 1 декабря 1991 года победил в первом туре, набрав 61,6% голосов.

26 февраля 1992 года в столице Финляндии подписал Хельсинкский заключительный акт, который начал интеграцию Украины с Европой.

В июне 1994 года уступил в президентских выборах Леониду Кучме, набрав 45% голосов избирателей.

В июле 2020 года возглавил украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).