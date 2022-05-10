В Ташкенте в этом году откроется Международный сельскохозяйственный университет. Он создаётся Министерством сельского хозяйства Узбекистана совместно с Королевским сельскохозяйственным университетом Великобритании (Royal Agriculture University, RAU).

«Газета.uz» писала о планах открытия нового вуза в прошлом году. Его выпускникам будет выдаваться диплом RAU — старейшего сельскохозяйственного университета Великобритании, основанного в 1845 году и находящегося под королевским патронатом принца Уэльского.

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 7 мая, университету предоставляется полная академическая и финансовая независимость. Обучение в нём будет вестись и на основе гранта, и на платно-контрактной основе.

Основным направлением деятельности университета определена подготовка «высококвалифицированных, владеющих современными знаниями и навыками, самостоятельно мыслящих, патриотичных, профессиональных кадров на основе принципа „научно обоснованного, практико-ориентированного (science-based, practice-oriented) образования“, который адаптирован к отражению развития аграрной сферы, мировых тенденций и опыта в сочетании с национальными традициями».

Кроме того, вуз будет проводить научные исследования, «охватывающие внедрение научных достижений и инноваций в производство, развитие агротехнологий и практики экологической стабильности, разработку бизнеса и оперативной эффективности в сельском хозяйстве».

Направления образования в бакалавриате на 2022/2023 учебный год: умное сельское хозяйство, агрономия, биотехнология, агроэкономика, развитие животноводства, продовольственная безопаность, агрологистика. В будущем будут открыты магистратура и докторантура.

Ректор университета будет предлагаться со стороны Узбекистана и назначаться министром сельского хозяйства по согласованию с наблюдательным советом. Наблюдательный совет университета в составе 11 человек под председательством министра сельского хозяйства будет определять параметры приёма, формы, виды и язык обучения, условия поступления, размера оплаты за обучение, открытие направлений образования в бакалавриате, специальностей магистратуры и докторантуры и другие вопросы.

При университете с 2023/2024 учебного года будет действовать сетевой Центр переподготовки и повышения квалификации кадров (Capacity Building Center) в сфере сельского хозяйства. До конца текущего года в вузе откроется Центр «Agro Innovation Incubator», занимающийся созданием и внедрением стартап-проектов на основе научных разработок студентов, магистрантов и научных исследователей, а также профессоров-преподавателей, финансируемых за счёт средств международных финансовых институтов.

С 2023 года начнёт работу специализированный научный совет для повышения научного потенциала университета, 50% членов которого будут отобраны из числа международных партнёров и соотечественников, проживающих за рубежом.

Вуз расположится на территории Ташкентского аграрного университета. Ему разрешено временно пользоваться спорткомплексом, общежитием и лабораториями университета. К 2024/2025 учебному году для него должны построить новый учебный кампус — за счёт грантовых средств международных финансовых институтов.

Для финансирования деятельности нового вуза привлекаются средства программы Европейского союза по бюджетной поддержке для сельскохозяйственной отрасли в размере 6 млн долларов и Всемирного банка — в размере 11 млн долларов. Финансирование также будет обеспечено за счёт средства, поступающие от обучения студентов, хозяйственной, научной деятельности и оказания услуг, благотворительных пожертвований, грантов и других источников.