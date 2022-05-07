Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа выступил с открытым обращением к Агентству информации и массовых коммуникаций.

В нем отмечается, что несмотря на принятие ряда «гендерно ориентированных законодательных актов», в том числе «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», «О защите женщин от притеснения и насилия», «Об охране репродуктивного здоровья граждан», в Узбекистане остаётся ряд нерешенных проблем в сфере гендера.

Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в своих заключительных замечаниях в отношении Узбекистана повторил рекомендации о необходимости повышать осведомленность граждан о гендерной чувствительности, продвигать недискриминаторные образы женщин в медиа и привлекать медиа в борьбу против гендерного насилия.

«Кроме того, в Стратегии достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года отмечается, что гендерная экспертиза медиа-продуктов не проводилась, в СМИ транслируются традиционные взгляды на роль женщин и мужчин в семье и обществе, также, вклад женщин в развитие общества недостаточно освещается в печатных и электронных СМИ», — говорится в обращении фонда.

«Чтобы понять, почему принимаемые меры не имеют должного эффекта, в том числе по созданию недискриминаторных образов женщин в СМИ, мы — неравнодушные члены медиасообщества — обращаемся к вам с просьбой провести компетентную гендерную экспертизу публикуемых в Узбекистане новостей, выпускаемых ток-шоу и кинопродукции на предмет соответствия образа женщины гендерной политике страны и международным требованиям, и предоставить нам свои выводы», — призвал фонд АИМК.

На основе полученных данных будет разработана дорожная карта по освещению роли и возможностей женщин, снижению уровня дискриминаторных представлений женских образов в медиа, добавили в фонде.

Этот проект ожидается провести в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством Узбекистана, говорится в заключение.