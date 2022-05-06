По состоянию на 1 апреля 2022 года численность постоянного населения Узбекистана составила 35,4 миллиона человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 738,3 тысячи человек, или на 2,1%. Об этом говорится в отчёте о демографической ситуации в стране Государственного комитета по статистике.

На начало года численность населения составляла 35,27 миллиона человек, таким образом, за три месяца прибавилось около 130 тысяч.

В частности, численность городского населения достигла 18,02 миллиона человек (50,9% от общей численности населения), сельского — 17,4 миллиона человек (49,1%).

В численности постоянного населения Узбекистана дети младше трудоспособного возраста составили 31,5%, лица в трудоспособном возрасте — 57,4% и старше трудоспособного возраста — 11,1%.

Плотность населения Узбекистана составила 78,9 человека на один кв. км. Это на 1,6 человека больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (77,3 человека). В разрезе регионов наибольшая плотность населения составляет 6428,2 человека на один кв. км в Ташкенте, 760,1 — в Андижанской области, 578,9 — в Ферганской области, 395,8 — в Наманганской области, 241,5 — в Самаркандской области. Наиболее низкие показатели зафиксированы в Навоийской области — 9,3, Каракалпакстане — 11,7, Бухарской области — 49,3, Джизакской области — 68,4 и в Кашкадарье — 119,8 человек.

Рождаемость

В январе-марте было зарегистрировано 203,7 тысячи родившихся детей, что является резким ростом (13,4%) по сравнению с тем же периодом 2021 года (179,6 тысячи).

Число родившихся за январь-март. Источник: Госкомстат

Коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 23,4 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 2,4 промилле (за 2021 год — 21 промилле).

В большинстве случаев рождался один ребенок — 97,8%, двое детей — в 2,1% случаев, трое и более детей — в 0,1%. Все три месяца подряд мальчиков рождалось немного больше, чем девочек — в среднем, 51,4% против 48,5%.

Что касается возраста отцов младенцев, 9,8% находились в диапазоне до 25 лет, 84,2% имели возраст 25−39 лет и 6% были возраста 40 лет и старше. Возраст матерей 37,3% новорождённых был до 25 лет, у 61,7% возраст составил 25−39 лет и у 1% младенцев матери находились в возрасте 40 лет и старше.

Смертность

Зарегистрировано 40,4 тысячи умерших, что лишь немногим больше (на 0,5%), чем в тот же период 2021 года (40,2 тысячи). Стоит отметить, в первые три месяца 2020 года это число составляло 37,5 тысячи.

Чисто умерших за январь-март. Источник: Госкомстат

Показатель смертности на 1000 населения составил 4,6 промилле, снизившись по сравнению с тем же периодом 2021 года на 0,1 промилле (4,7 промилле).

Из общего числа зарегистрированных смертей причину 61,5% составили болезни системы кровообращения, 9,2% — болезни органов дыхания, 6,7% — новообразования, 4,4% — несчастные случаи, отравления и травмы, 3,6% — болезни органов пищеварения, 1,5% — инфекционные и паразитарные заболевания и 13,1% — другие болезни.

По возрастным группам 14,1% умерших пришлось на молодёжь до 20 лет и 20−59 лет, 24,7% — на лиц в возрасте 40−59 лет, а на лиц 60 лет и старше — 61,2%.

Браки и разводы

За три месяца с начала года зарегистрировано 57,9 тысячи браков, коэффициент брачности на 1000 населения составил 6,6 промилле, снизившись по сравнению с тем же периодом 2021 года на 0,4 промилле (7 промилле).

Разводов зарегистрировано 12,2 тысячи, коэффициент разводимости на 1000 населения составил 1,4 промилле, что на 0,3 промилле больше, если сравнить с первыми тремя месяцами 2021 года (1,1 промилле). Число разводов бездетных семей составило 5447, с одним ребенком — 3623 случая, с двумя и более детьми — 3094.

Средний возраст разведённых мужчин составил 39,9 лет, женщин — 33,5 лет. Наибольшая доля разводов приходится на возраст до 35 лет, что составляет 50,5% разводов.

Миграция населения

В январе-марте общее количество прибывших составило 52,8 тысячи человек, в том числе 52,4 тысячи из них прибыли из других регионов страны, выходцы из-за рубежа составили 390 человек.

Общая численность выбывших составила 53,6 тысячи человек, в том числе 52,4 тысячи из них выбыли в другие регионы, 1173 человека выбыли в зарубежные страны, сальдо миграции составило минус 783 человека.

Наибольшая доля прибывших на постоянное проживание из-за рубежа в Узбекистан приходится на прибывших из Казахстана (37,9%), России (22,1%) и Таджикистана (12,6%). На Кыргызстан приходятся 5,6% прибывших, Туркменистан — 2,3%, другие страны — 19,5%.

Наибольшая доля выбывших на постоянное проживание из Узбекистана приходится на Казахстан (58,5%) и Россию (29,5%). На Таджикистан приходятся 1,6% выбывших, Кыргызстан — 0,9%, Туркменистан — 0,7%, другие страны — 8,8%.