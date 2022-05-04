В Греции завершился чемпионат мира ФИДЕ по блицу и рапиду (быстрым шахматам) среди юниоров, призовых мест на нем удостоились два представителя Узбекистана, сообщила Федерация шахмат.

Первое место в группе девушек до 16 лет в двух дисциплинах — рапид и блиц — заняла шахматистка WFM (Woman FIDE Master) Умида Омонова, набравшая 8,5 очков из 9 возможных.





В группе Open12 шахматист FM Хумоюн Бегмуратов завоевал второе место в рапиде и блице, набрав 7 очков в 9 турах.

Всего в чемпионате участвовали более 330 юных шахматистов с 40 стран мира.