Министерство дошкольного образования Узбекистана сообщило, что по поручению Администрации президента начата разработка проекта постановления, в котором предусматривалось бы, помимо других вопросов, прекращение деятельности районных отделов дошкольного образования.

Министерство планирует провести тщательный анализ и собрать предложения ответственных управлений и органов, в том числе региональных управлений, по оптимизации районных отделов дошкольного образования, а также детально проработать все механизмы с Министерством финансов, говорится в сообщении.

Пока нет точной информации о том, как именно будут преобразованы районные отделы, однако при оптимизации будут учтены интересы всех работников, системы в целом, а также специфика каждого региона в отдельности, заверили в МДО.

«Разработчики проекта учтут лучшие мировые практики в данном направлении. Более того, до внедрения каких-либо предложений в масштабе республики будет проведено пилотирование в одном из регионов», — отмечается в сообщении.

В результате планируемой оптимизации должна появиться «более эффективная система управления на местах, которая в конечном итоге будет направлена на повышение качества и сокращение коррупциогенных факторов в системе дошкольного образования».

Это решение отвечает целям трансформации деятельности государственных органов, рационального использования кадрового потенциала и материальных ресурсов, внедрения компактной, профессиональной, справедливой и служащей достижению высокой результативности системы госуправления, подчеркнули в МДО.

Эти цели предусматривают и усиление ответственности органов государственного управления в решении территориальных вопросов, повышение качества процессов административного управления, сокращение административного аппарата и оптимизацию рабочих процессов, организацию эффективной работы на всех уровнях и обеспечение открытости.