Ташкентский зоопарк опубликовал запись с камеры наблюдения, на котором видно, как девочка среднего школьного возраста залезла в вольер карликового бегемота и бросает ему в пасть неопределённые предметы.

Сначала девочка, подходя к вольеру, бросает палки через невысокую ограду. Затем она перелазил ограду, подбирает с травы (предположительно) камни и бросает их в открытый рот бегемота.

По записи не видно, чтобы женщина, пришедшая с девочкой, делала ей замечания. Находящиеся рядом и проходящие мимо взрослые также не пытаются её остановить.

«Девочка в присутствии взрослого человека кидала палки и камни в вольер нашей Джуди, перелезла к ней в вольер, обманывая её, будто бы это её еда. Так делать категорически нельзя!» — сообщает в своём Telegram-канале зоопарк.

«Джуди — одна из старейших обитательниц зоопарка, которую мы очень любим. Она относится к ценным и вымирающим видам бегемотов. Их катастрофически мало осталось на Земле, и далеко не все зоопарки мира могут гордиться тем, что у них живет карликовый бегемот», — говорится в сообщении.

Если бы сотрудники не остановили девочку, «неизвестно, чем бы эта ситуация закончилась», отметили в зоопарке.

«Человечество, наоборот, должно приложить все усилия, чтобы сохранить редчайших карликовых бегемотов», — подчеркнули в зоопарке, призвав посетителей бережнее относиться к здоровью животных и не нарушать правила поведения.

Отметим, что в зоопарке можно нередко видеть, как посетители стучат по клеткам и стёклам животных, птиц и рептилий, кричат и пугают их, бросают предметы.

В прошлом бывали случаи, когда животные умирали из-за проглоченных предметов. В 2016 году скончался нильский крокодил Бой, у него в его желудке была обнаружена игрушка. Тогда же сообщалось, что в кормушке жирафа была обнаружена 20-сантиметровая вязальная спица.

Ранее в том же году погибла лама, в желудке и кишечнике которой было огромное количество несъедобных предметов — полиэтилен и другие оберточные материалы, крышки от пластиковых бутылок и другое.

В 2015 году бегемот Аврал проглотил пластиковую бутылку, брошенную в открытую пасть подростком. Животному вовремя оказали ветеринарную помощь. В том же году скончался самец африканской антилопы аддакс, в его желудке и кишечнике было обнаружено большое количество полиэтиленовых пакетов. Другой причиной смерти стал свежий хлеб, который животному противопоказан.

За год до этого к африканским страусам забросили пластиковый стакан, который был проглотила одна из птиц. Другой страус подавился кочерыжкой капусты, брошенной посетителем. Его также спас сотрудник.

В марте 2015 года администрация зоопарка запретила приносить еду, а в ноябре 2016 года был введён запрет на продажу на территории зоопарка еды в полиэтиленовой упаковке и одноразовой полиэтиленовой посуде, а также игрушек.