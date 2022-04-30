Команда креативного агентства FMT.JETLAG открывает офис в Узбекистане. Они — создатели клипов для Miyagi & Andy Panda, Octavian, Хаски, Kontra K, L’One, Элджея и других исполнителей. Работы команды набирают миллионы просмотров и получают награды на международных фестивалях.

Например, клип Yamakasi — Miyagi & Andy Panda получил золото в Каннах в категории «Музыкальные видео» премии Young Director Awards, которая проходит в рамках недели «Каннских львов».

А клип на песню Minor этих же исполнителей набрал уже более 100 млн просмотров. Оба клипа созданы режиссерским дуэтом, эксклюзивно представленным креативным бутиком FMT.JETLAG — Георгием Тарасовым и Владимиром Ивановым.





Кроме музыкальных видео агентство создает креативные кампании для глобальных брендов. Среди них: Lamborghini, Reebok, Yandex, Sprite, Audi, Porsche и многие другие. Также команда отвечает за запуск международных NFT-проектов, являясь официальным партнером одной из крупнейших бирж — Binance.





FMT.JETLAG называет своей миссией создание проектов вне времени, что побуждает команду затрагивать важные и не устаревающие темы. В частности, поэтому они активно развивают свое присутствие в NFT-сфере и метавселенных: технология блокчейна позволяет предать вечности результат творчества.





Открытие офиса в Узбекистане поможет стране и ее столице стать одним из центров креативной индустрии в СНГ, в котором команда соберет творческое комьюнити международного уровня. Помимо Ташкента в этом году FMT.JETLAG представлен в Лондоне, Дубае и Москве.

Instagram: @fmtjetlag

Сайт: fmtjetlag.com

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