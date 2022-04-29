Термиты серьёзно повредили резные деревянные элементы 33 исторических памятников в историко-архитектурном комплексе «Ичан-Кала», входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил директор Института зоологии Бахтиёр Холматов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Сильнее всего пострадали Джума-мечеть, мавзолей Пахлавана Махмуда, медресе Мухаммада Амина инака и другие.

Бахтиёр Холматов также сообщил, что термитами поражены исторические памятники в Каракалпакстане, Кашкадарье, Сурхандарье, Навоийской и Самаркандской областях.

Повреждения, нанесённые ими, отмечены в мавзолее Аль-Хакима ат-Тирмизи в Сурхандарье, мечети Хазрати Имама в Кашкадарье, усыпальнице Имама Хасана-Хусана в Навои и комплексе Миздахкан в Каракалпакстане.