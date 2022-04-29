Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 апреля в преддверии праздника Рамазан хайит подписал указ о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твёрдо вставших на путь исправления.

Документом помилованы 65 человек, из них 2 полностью освобождены от отбывания основного наказания, 39 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 6 человек наказание заменено более мягким.

Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 18 человек.

Среди помилованных — 1 граждан иностранных государств, 3 женщин, 3 мужчин старше 60 лет и 3 человека, участвовавших в деятельности запрещённых организаций.

Указом ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.