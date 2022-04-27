30 апреля в Узбекистане пройдёт всенародный благотворительный хашар под лозунгом «Благоустроенность махалли — процветание страны», сообщило Министерство юстиции.

Распоряжение о проведении хашара принял Кабинет министров «в целях пропаганды здорового образа жизни и поддержки слоёв населения, нуждающихся в социальной защите».

Инициаторами проведения хашара в сообщении УзА названы фонды «Махалла» и «Нуроний», министерства по поддержке махалли и старшего поколения, жилищно-коммунального хозяйства, Агентство по делам молодёжи, местные органы власти и «широкая общественность».

Согласно распоряжению, Государственный комитет лесного хозяйства, Ботанический сад имени академика Ф. Н. Русанова, НИИ виноградарства и виноделия имени М. Мирзаева совместно с Советом министров Каракалпакстана и хокимиятами регионов на основе договоров поставят организациям саженцы за счёт средств, предусмотренных на эти мероприятия, отмечает УзА.