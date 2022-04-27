Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш 26 апреля встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Целью встречи глава ООН назвал обсуждение срочных шагов, направленных на установление мира. На четверг запланирован визит в Киев, где генсек встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Служба новостей ООН, встреча с президентом РФ прошла с глазу на глаз, стороны обсудили предложения генсека ООН по гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из зон боевых действий, в частности, из осаждённого города Мариуполь, где тысячи гражданских лиц и украинских военнослужащих укрываются на территории комбината «Азовсталь».

«Президент согласился, в принципе, на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации гражданских лиц с комбината „Азовсталь“ в Мариуполе», — сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик. По его словам, теперь этот вопрос будут обсуждать представители Управления ООН по гуманитарным вопросам и Министерства обороны России.

Детали беседы

На сайте Кремля опубликована выдержка из стенограммы переговоров Владимира Путина и Антониу Гутерриша. В беседе президент РФ указал свою позицию по возникновению конфликта в Донбассе и праве территориальных частей Украины, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своём суверенитете, на основании «прецедента Косова».

Антониу Гутерриш сказал, что понимает наличие у Российской Федерации ряда претензий по отношению к происходящему в Украине и европейской глобальной безопасности. Однако с точки зрения ООН эти недовольства необходимо разрешать, основываясь на инструментах, предложенных Уставом ООН, подчеркнул он.

Он высказал твёрдую уверенность, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует Уставу ООН, назвав происходящее «вторжением на территорию Украины».

Гутерриш также подчеркнул, что ООН никогда не приглашали и не позволяли участвовать ни в минском процессе, ни в «нормандском формате». Он сообщил, что главной задачей ООН в том, что касается гуманитарной ситуации в Украине, является разрешение этой ситуации.

Ради единственной цели — облегчить положение людей в Мариуполе, в том числе на территории завода «Азовсталь», и уменьшить их страдания — глава ООН предложил объединить усилия Международного комитета Красного креста, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, России и Украины для эвакуации тех, кто хочет эвакуироваться.

Президент РФ заявил, что в Мариуполе «нет боевых действий, они прекращены». Он также сказал, что отдал приказ не проводить штурмовых действий на заводе «Азовсталь».

Встреча Антониу Гутерриша с Сергеем Лавровым

По итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым генсек ООН заявил журналистам об «очень откровенной дискуссии» о текущих событиях. При этом он заявил: «Совершенно ясно, что есть две отличные позиции по происходящему в Украине».

Встреча с главой МИД России. Фото: ООН.

Россия заявила о том, что она проводит «специальную военную операцию» в Украине, а ООН считает вторжение 24 февраля нарушением территориальной целостности Украины, которое противоречит Уставу ООН, цитирует Гутерриша сайт ООН.

«Но я глубоко убежден: чем быстрее мы остановим войну, тем лучше — для народа Украины, для народа Российской Федерации и всех, кто находится далеко [от этой войны]», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что на фоне подготовки «жестокого сражения» на Донбассе гибнет много гражданских лиц, а сотни тысяч людей не могут выбраться из зон боевых действий. Он также добавил, что неоднократные сообщения о многочисленных нарушениях и возможных военных преступлениях должны быть изучены в ходе независимого расследования, чтобы виновные понесли ответственность.

«Чтобы эвакуировать гражданское населения и доставить крайне необходимую помощь, нам срочно нужны гуманитарные коридоры, которые будут по-настоящему безопасными и будут соблюдаться всеми сторонами», — заявил глава ООН. Он сообщил о предложении создать гуманитарную контактную группу, в которую войдут Россия, Украина и ООН, «чтобы искать возможность для открытия безопасных коридоров и локальных режимов прекращения огня, а также заручиться гарантиями их реальной эффективности».

Говоря о более широких последствиях войны, генеральный секретарь ООН напомнил о так называемых «волнах шока», которые ощущаются по всей планете, таких как стремительный рост цен на продовольствие и энергию, и отражаются в первую очередь на положении самых уязвимых групп населения.

Генсек подчеркнул необходимость создания «многополярного» мира, в котором соблюдался бы Устав ООН и международное право и признавалось бы равноправие между государствами.