«Иннопром» прошел в столичном «Узэкспоцентре» уже во второй раз. В прошлом году екатеринбургский промышленный форум впервые дебютировал за рубежом и сразу же собрал в Ташкенте солидный урожай контрактов, договоренностей и соглашений на 3,2 млрд долларов.

Организаторы нынешней выставки также рассчитывают на крупный и долговременный эффект: цифры по итогам более 20 специализированных открытых сессий, а также закрытых от глаз СМИ встреч еще не озвучены. Тем не менее, нынешние и прошлогодние общения и обещания — это в силу наступивших геополитических катаклизмов две больше разницы.

Неслучайно в релизе, розданном журналистам перед открытием «Иннопрома», акцент был сделан на его сугубо экономическом аспекте. «Далекий от политики формат выставки в этот раз заиграет новыми красками конструктивности», — обещали организаторы, и, пожалуй, слово свое сдержали.

Узбекская сторона уже в день открытия обозначила новые важнейшие для себя тренды, которые она планирует развивать на площадке выставки, которая превращается в регулярный формат. На главной пленарной сессии вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков подробно говорил о сопряжении потенциала стран Центральной Азии, который открывает огромные возможности не только для самих стран, но и ее стран-партнеров. Чувствовалось, что Сардор Уктамович мысленно искал какой-то новый выход этой идее, как оказалось, вполне осязаемый и географический.

Вглядываясь в зал, наполненный людьми в практически одинаковых костюмах, глава МИВТ сумел разглядеть этот вектор: «Я вот смотрю, здесь дипломатический корпус, вижу уважаемого посла Турции, возможно, он тоже присматривается, чтобы в следующем году более активно участвовать [в «Иннопроме"]», — отметил тогда вице-премьер, предлагая новые горизонты сотрудничества.

Сардор Умурзаков сообщил, что Узбекистан активно развивает торговые и инвестиционные контакты с Пакистаном, в том числе через Афганистан, существенно сокращая транспортные издержки. «Почему бы нам не пригласить и предпринимателей из этих стран?» — добавил глава МИВТ.

Свою продукцию в течение трех дней представили национальные экспозиции Узбекистана, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, а также стенды компаний из Франции и Венгрии и Италии. Заявленных представителей Индии и Бенина корреспондент «Газеты.uz» не обнаружил, видимо, из-за большого наплыва более 1300 участников из 200 зарубежных компаний. Регион Закавказья был представлен делегацией Армении во главе с министром экономики этой страны Ваганом Керобяном.

Российская сторона в открытом пространстве «Иннопрома» также постаралась сосредоточиться на кооперации с Узбекистаном и странами региона.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в кулуарах выставки сообщил журналистам, что с узбекистанской стороной обсуждаются вопросы поставок компонентов на российские автозаводы, которые остро в них нуждаются в последнее время.

«Сейчас мы открыты к предложениям по поставке комплектующих деталей, но конкретных новых наработок пока нет», — сообщил зампредседателя правления UzAuto Азизбек Шукуров, отвечая на вопрос о возможности таких поставок для автопрома России. Он напомнил, что в настоящее время предприятия автопрома Узбекистана уже поставляют на российские автозаводы, в частности, АвтоВАЗ и ГАЗ, системы наружного освещения, кабельно-проводниковую продукцию и кузовные детали.

Насколько оперативно стороны могут решать возникающие вопросы при реализации проектов даже в нынешнее непростое время, доказывает пример сотрудничества Узбекистана с одним из крупнейших российских ритейлеров «Магнит».

Во вторник «Магнит» открыл в Сергелийском районе Ташкента первый в Узбекистане магазин MСosmetic. Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг сообщил журналистам о планах открыть в ближайшее время есть пять таких магазинов в стране.

Секреты столь радужного оптимизма российской сети раскрыл председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Даврон Вахабов. «У них были вопросы по сертификации. Мы как торговая палата решение этого вопроса — получить серийный сертификат на годовой [объем поставляемой продукции], чтобы на полку этот товар проходил быстрее», — отметил глава ТПП на одной из панельных сессий «Иннопрома».

По его словам, палата также предложила снизить ввозные пошлины для тех товаров, которые завозятся для магазина из-за пределов СНГ, пока их выпуск не будет локализован в республике.

Даврон Вахабов также сообщил, что «Магнит» может получить на территории Узбекистана сельскохозяйственные площади для выращивания продукции, а также закупать в республике плодоовощную продукцию по фьючерсному контракту. «Чтобы наш товар был на полке по хорошей цене и также товар Российской Федерации на полки для народного потребления поступал по реальной цене, чтобы [цена] была конкурентоспособной», — добавил он.

Потребительский и социальный секторы экономики становятся теми нишами, которые, возможно, будут определять сотрудничество Узбекистана и стран Центральной Азии с Россией в ближайшей перспективе. «Газета.uz» уже писала о соглашениях на «Иннопроме» в фармацевтике. Второй день был посвящен развитию технологической мысли в транспорте, строительстве и энергетике, а закрывает «Иннопром» сегодня дискуссии в образовательной сфере.

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