Классический кулич с цукатами и глазурью
Сдобный, из дрожжевого теста, мягкий, воздушный кулич — настоящее украшение стола в праздничный день. Испечь его достаточно просто, такую выпечку можно подарить близким и друзьям.
Пасхальные зайцы
Не только вкусно, но и красиво: милые пасхальные зайчики, которые украсят праздничный стол или станут отличным угощением на детский праздник.
Творожный кулич
Ещё один лёгкий вариант пористого и мягкого творожного кулича.
Сдобный рулет с маком, орехами и изюмом
Вкусный рецепт прямиком из детства — прекрасный домашний рулет, который наполнит ваш дом теплом и уютом.
Кручёные булочки с корицей
Эти булочки порадуют всех своим ароматом и будут нарядно смотреться на праздничном столе.
Булочки с изюмом и апельсиновой глазурью
Рецепт булочек с изюмом и апельсиновой глазурью станет одним из самых любимых в вашей семье
Пасхальный кулич
Тот самый рецепт необыкновенно вкусного, нежного и воздушного кулича в виде пошаговой фотоинструкции.