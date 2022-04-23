Классический кулич с цукатами и глазурью





Сдобный, из дрожжевого теста, мягкий, воздушный кулич — настоящее украшение стола в праздничный день. Испечь его достаточно просто, такую выпечку можно подарить близким и друзьям.

Пасхальные зайцы





Не только вкусно, но и красиво: милые пасхальные зайчики, которые украсят праздничный стол или станут отличным угощением на детский праздник.

Творожный кулич





Ещё один лёгкий вариант пористого и мягкого творожного кулича.

Сдобный рулет с маком, орехами и изюмом





Вкусный рецепт прямиком из детства — прекрасный домашний рулет, который наполнит ваш дом теплом и уютом.

Кручёные булочки с корицей





Эти булочки порадуют всех своим ароматом и будут нарядно смотреться на праздничном столе.

Булочки с изюмом и апельсиновой глазурью





Рецепт булочек с изюмом и апельсиновой глазурью станет одним из самых любимых в вашей семье

Пасхальный кулич





Тот самый рецепт необыкновенно вкусного, нежного и воздушного кулича в виде пошаговой фотоинструкции.