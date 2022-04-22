Во вторник и среду, 24−25 апреля, по территории Узбекистана местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах республики возможно выпадение града. Об этом говорится в экстренном оповещении, опубликованном Узгидрометом.

По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям, предгорным районам Навоийской области, предгорным и горным районам Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей 24−25 апреля местами сильный дождь.

В эти дни местами по республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с.