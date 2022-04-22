Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 20 апреля утверждены административные регламенты оказания государственных услуг в сфере строительства. Они заменили регламенты оказания госуслуг в сфере архитектуры и строительства, действовавшие с 2018 года.

Документом введены в действие регламенты госуслуг:

согласования изменений внешнего вида зданий и сооружений;

выдачи разрешений на перепрофилирование, реконструкцию зданий и сооружений, а также проектирование дополнительных зданий и сооружений на своей территории;

разработки архитектурно-планировочного задания;

согласования проектно-сметной документации;

регистрации объекта для начала строительно-монтажных работ;

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию завершённого строительством объекта;

выдачи справки о том, попал ли объект недвижимости под снос.

Для получения справки о попадании/непопадании под снос объекта недвижимости необходимо обратиться в центр госуслуг или воспользоваться Единым порталом интерактивных госуслуг. Услугу оказывают главные управления по строительству в регионах. За оказание услуги в центре госуслуг взимается сбор в размере 5% от базовой расчётной величины, при обращении через ЕПИГУ — 90% от установленного размера сбора.

Заявка на получение справки должна быть рассмотрена в течение трёх рабочих дней, в этот срок осуществляется поиск месторасположения объекта по его кадастровому номеру в информационной базе Агентства по кадастру и платформы «Шаффоф курилиш» («Прозрачное строительство») Министерства строительства. Вопрос изучается по градостроительным документам, утверждённым Кабинетом министров, Жокаргы Кенесом Каракалпакстана, кенгашами народных депутатов областей и Ташкента.

Ранее на ЕПИГУ получить информацию, попал ли объект под снос, можно было также в течение трёх рабочих дней, но бесплатно.