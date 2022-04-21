В интернете распространилось видео, на котором воспитанники Дома милосердия №21 в Ташкенте за забором учреждения скандируют: «Уходите», предположительно медсестре. На другой записи можно услышать: «Нас бьют». Пресс-служба Министерства народного образования прокомментировала инцидент.

По данным МНО, сотрудники Кабинета министров, детский омбудсман, руководство министерства, хоким Ташкента, сотрудники Национальной гвардии, городской прокуратуры и другие посетили учреждение для изучения ситуации.

«В ходе расследования выяснилось, что у воспитанников учреждения сформировалось настроение недовольства в отношении одного из сотрудников. На данный момент обстановка стабильная, воспитанники Дома милосердия следуют распорядку дня, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.