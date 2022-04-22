В Андижанской области предотвращена попытка продажи 0,10 га земли в защитной полосе реки Майлисой за 10 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Гражданин Г. З. обратился в правоохранительные органы 18 апреля. В своем заявлении он указал, что двое граждан пообещали помочь ему в оформлении кадастра на земельный участок, принадлежащий районному отделу ирригации, площадью 0,10 га в 20-метровой прибрежной полосе реки Майлисой, проходящей через Пахтаабадский район.

В ходе оперативного мероприятия 19 апреля при получении 10 тысяч долларов были задержаны диспетчер Пахтаабадского районного отдела ирригации и сотрудник районного отдела Кадастровой палаты.

Областное управление Департамента при Генпрокуратуре возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 168 (мошенничество в крупном размере), статье 28, пункту «б» части 2 статьи 211 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Прокуратура области ведёт следственные действия.