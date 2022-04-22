21 апреля примерно в 11:40 в результате падения с девятого этажа Международного бизнес-центра в Юнусабадском районе Ташкента скончался мужчина, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 42-летний мужчина выпрыгнул с открытой части этажа, предназначенной для курения. Прокуратура района проводит проверку.

Корреспондент Kun.uz сообщил, что место происшествия было оцеплено, журналисты не были допущены внутрь.

Фото: Kun.uz.

В Генпрокуратуре отметили, что место было оцеплено в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством для установления точных причин происшествия, предотвращения утраты или повреждения следов, улик и других важных предметов.

«Во время доследственной проверки все обязаны соблюдать закон и не должны препятствовать тому, чтобы этот процесс был проведён в полном объёме, беспристрастно и законным образом», — говорится в сообщении.